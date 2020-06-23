Путин планирует посетить открытие Ржевского мемориала

Москва, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин собирается посетить торжественное открытие Ржевского мемориального комплекса, который установили в Тверской области в память о солдатах Красной армии. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского лидера, будет ли глава государства присутствовать на этом событии.

«Есть такие планы», — подтвердил Песков.

Помощник президента Владимир Мединский ранее рассказывал, что мероприятие состоится 30 июня. Работы над мемориалом завершили еще в апреле, но церемонию открытия пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Комплекс создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Для его установки выбрали место у деревни Хорошево.

Сражения в районе Ржевско-Вяземского выступа имели огромное значение для достижения Красной армией коренного перелома в войне, они окончились победой советских войск. Ржев в 2007 году получил почетное звание «Город воинской славы».

Накануне, в День памяти и скорби, президент России произнес речь во время посещения Главного храма Вооруженных сил. Присутствовали также министр обороны РФ Сергей Шойгу, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и военнослужащие. Путин подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне для россиян священна. Затем российский лидер возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.