США признались в сотрудничестве с террористами ПНС Ливии, отправив туда представителей AFRICOM. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич призвал ввести санкции в отношении лиц, сотрудничающих с преступным режимом ПНС.

Накануне, 22 июня, в ливийскую Зувару прибыла делегация африканского командования ВС США (AFRICOM). Американские военные встретились с руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС), открыто проявив свою позицию по ситуации в Ливии. По словам Малькевича, участие командующего AFRICOM Стивена Таунсенда в переговорах с террористическим режимом ПНС полностью дискредитирует военный истеблишмент США.

«Все знают, что Америка покровительствует террористам во всем мире. В той же Ливии военнослужащие из AFRICOM встречаются, в том числе, с серым кардиналом террористов т. н. «министром иностранных дел ПНС» Фатхи Башагой», — указывает глава Фонда защиты национальных ценностей.

ПНС руководят террористы

Башага является известным пособником боевиков, ему подчиняются бандформирования, уличенные во множестве преступлений: похищениях людей, работорговле, показательных казнях. Помимо этого, эти группировки находятся в тесных контактах с террористическими организациями ИГ1 и «Аль-Каида»1 (запрещены в РФ). Само ПНС является незаконным, так как оно было создано на основе Схиратских соглашений и утратило свой мандат, истекший два года назад.

«Мы наблюдаем, как террористы захватили власть в Триполи и не собираются ее никому отдавать. Разговоры о демократии — лишь ширма. Подчеркну, ПНС не может быть субъектом международного права. Все отношения с этим «правительством» противоречат легитимной дипломатической практике», — отметил Малькевич.

В самом руководстве ПНС находятся террористы и люди, имеющие связи с террористами. Об этом, как и об их преступлениях, известно давно. С бандитами и их пособниками нельзя вести какие-либо дела, тем более на государственном уровне.

Похищение россиян

Руководитель ФЗНЦ также напомнил, что режим ПНС более года незаконно удерживает двух россиян — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Социологи, по приглашению прибывшие в Ливию для научно-исследовательской работы, насильно удерживаются в тюрьме «Митига», находящейся в одноименном триполийском аэропорту. Россиянам так и не предъявили официальных обвинений, их лишили возможности общаться с адвокатами и журналистами.

«Данное деяние (и это не только мое мнение) является преступлением против человечества», — подчеркнул он.

Сейчас вскрываются факты массовых убийств, как это было в Тархуне, появляется все больше свидетельств о грабежах, пытках, похищениях. Все это уже переросло в геноцид ливийского народа.

Список Шугалея

«Я предлагаю создать особый перечень — «список Шугалея», — и внести в него, в первую очередь, лидеров преступного «правительства» — террористов Файеза Сарраджа, Фатхи Башагу, Халеда аль-Мишри, Абд аль-Рауфа Карру, а также всех, кто сотрудничает с ними», — написал журналист.

Этот список станет документом, с помощью которого можно будет дать отпор террористам вне зависимости от того, где они находятся. При этом в него следует включить как пособников террористов, так и лоббистов их интересов.

Малькевич призвал РФ ввести санкции против всех, кто сотрудничает с террористами: российских предпринимателей, уличенных в связях с ПНС, политических деятелей Ливии, поддерживающих террор, американских лоббистов и представителей любой страны, отстаивающих интересы ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.