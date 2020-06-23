В Израиле назвали слова Навального о евреях «расизмом, граничащим с фашизмом»

Москва, 23 июня. Израильский военно-политический обозреватель Амир Орен осудил антисемитские слова одиозного блогера Алексея Навального.

Пользователи Сети ранее обратили внимание на комментарий главы так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) от 2009 года. Навальный назвал евреев «жидами», что вызвало бурную реакцию в Рунете.

Орен подчеркнул, что такое публичное высказывание недопустимо, в том числе для человека с политическими амбициями.

«Это противоречит либерализму. Это расизм, граничащий с фашизмом», — прокомментировал он в эфире RT.

Военно-политический обозреватель заметил, что человек, поддерживающий какое-либо одно дело или одну определенную группу и яростно выступающий против остальных, не может заявлять о своей нравственности и претендовать на политическое лидерство.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело в отношении Навального по части второй статьи 128.1 Уголовного кодекса. Он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который принял участие в записи ролика телеканала RT про поправки к Конституции РФ. 93-летнему ветерану стало плохо после оскорбительных слов блогера.

Тем временем депутат Госдумы Милонов предложил сформировать «антипровокационный список» и внести в него имена ряда оппозиционеров. Помимо Навального, он выделил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и журналистку Юлию Латынину. По мнению парламентария, к фигурантам данного перечня должны применяться жесткие меры, вплоть до высылки из страны.