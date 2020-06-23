Глава ЦИК: Все участки для голосования снабдят средствами индивидуальной защиты

Москва, 23 июня. Практически никто из членов участковых избирательных комиссий (УИК) не отказался от работы во время общероссийского голосования по поправкам к конституции. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Особо хочу поблагодарить всех членов УИК, которые, несмотря на разного рода объективные трудности, связанные, прежде всего, с санитарно-эпидемиологическими трудностями, вышли на работу, чтобы сделать наше общее дело. Никто не отказался, за малым исключением», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что в профилактических целях на каждом избирательном участке для голосования будет организован пункт температурного контроля. При входе разместят дезинфицирующий коврик, а всех участников голосования снабдят средствами индивидуальной защиты (одноразовой маской, перчатками и ручкой).

«Решение о принятии необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования — главный приоритет ЦИК», — подчеркнула Элла Памфилова.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.