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Глава ЦИК: Все участки для голосования снабдят средствами индивидуальной защиты

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Памфилова рассказала, сколько членов УИК отказалось работать на голосовании по поправкам

Москва, 23 июня. Практически никто из членов участковых избирательных комиссий (УИК) не отказался от работы во время общероссийского голосования по поправкам к конституции. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Особо хочу поблагодарить всех членов УИК, которые, несмотря на разного рода объективные трудности, связанные, прежде всего, с санитарно-эпидемиологическими трудностями, вышли на работу, чтобы сделать наше общее дело. Никто не отказался, за малым исключением», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что в профилактических целях на каждом избирательном участке для голосования будет организован пункт температурного контроля. При входе разместят дезинфицирующий коврик, а всех участников голосования снабдят средствами индивидуальной защиты (одноразовой маской, перчатками и ручкой).

«Решение о принятии необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности всех участников голосования — главный приоритет ЦИК», — подчеркнула Элла Памфилова.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Памфилова рассказала, сколько членов УИК отказалось работать на голосовании по поправкам

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