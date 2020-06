Названа лучшая музыка для секса

Москва, 23 июня. Американский рэпер The Weeknd стал самым популярным автором песен для секса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного британским брендом нижнего белья Pour Moi.

Как пишет «Культуромания», были проанализированы порядка 300 тысяч композиций из различных плейлистов. В компании концентрировались на тематических названиях групп песен, например, «для этого самого», «для свидания», «для секса» и «для просмотра Netflix».



Оказалось, что чаще всего в этих плейлистах встречался исполнитель эфиопского происхождения The Weeknd и пять его хитов: Often, Earned It, Wicked Games, The Hills и Call Out My Name.



Вместе с ним нередко были певцы Jeremih с песнями All The Time и Birthday Sex, Трей Сонгз и его Neighbors Know My Name и Slow Motion, а также Брайсон Тиллер с композициями Don’t и Ginuwine (Pony).

