Беременная гимнастка Кудрявцева возмутила поклонников снимком в нижнем белье

Москва, 23 июня. Российская гимнастка Яна Кудрявцева опубликовала откровенную фотографию на своей странице в Instagram. Беременная спортсменка предстала перед подписчиками в нижнем белье.

«Грею счастье внутри», — написала Кудрявцева под снимком.

Многие подписчики гимнастки были возмущены пикантным фото, посчитав, что широкой публике не стоит видеть подобные снимки.

«Очень уважаю Яну и ее заслуги. Но такие фотографии должны оставаться для самых близких», — написала ma_sha7034.

«Вот полностью согласна с вами. Мы и так знаем о ее беременности. Зачем фото, не понимаю?!» — ответила комментатору bakailuk76.

«Ничего святого!» — возмутилась elenskobeleva.

Впрочем, многие поклонники спортсменки не согласились с критикой и встали на защиту Кудрявцевой.

«Безумно красиво! А все недовольные комментаторы, видимо, недовольны своей жизнью, вот и льют свою желчь здесь», — написала margaritka.margaritochka.

«Невероятная! Красавица! А всех «моралисток» надо в блок слать, заколебали, каждый шаг отслеживают, за собой бы так последили!!!» — встал на защиту спортсменки пользователь с ником gymrggym.

«Дети такое видят в Интернете, что это фото — пример целомудрия», — отметила bulatkinasveta.

Напомним, 22-летняя Яна Кудрявцева является серебряной призеркой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, тринадцатикратной чемпионкой мира и многократной чемпионкой Европы. Летом 2018 года спортсменка вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева, а в декабре тоже года у них родилась дочь. Сейчас пара ждет второго ребенка.