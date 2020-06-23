Россия и ОАЭ обсудили проблемы Ливии

Москва, 23 июня. По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова и министра иностранных дел ОАЭ Анвара Гаргаша. Ливия стала главной темой диалога, сообщается на интернет-портале российского МИД.

В рамках беседы дипломаты обсудили актуальные проблемы ближневосточной и североафриканской ситуаций. Акцент был сделан на кризисы в Ливии и Йемене. Богданов и Гаргаш также обсудили обстановку в зоне Персидского залива.

«В ходе беседы была подробно обсуждена актуальная ближневосточная и североафриканская проблематика с акцентом на складывающуюся военно-политическую ситуацию в Йемене и Ливии, а также обстановку в зоне Персидского залива», – говорится в заявлении.

Ранее замглавы МИД РФ Богданов провел встречу с послом Турции в России Махметом Самсарой. В рамках переговоров дипломаты затронули тему урегулирования внутриливийского кризиса. Богданов и Самсара подчеркнули, что для дальнейшего конструктива необходимо координировать все действия России и Турции в интересах населения Ливии, а также создать все условия для переговорного процесса.

Все эффективные решения по Ливии содержатся в «Каирской декларации», согласованной с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси, фельдмаршалом Халифой Хафтаром и главой Палаты представителей Ливии Агилой Салехом. Документ поддержали Россия, Франция, ОАЭ и ряд других стран. «Каирская декларация» предполагает введение режима прекращения огня и создание условий для политического урегулирования ситуации в Ливии. В Европейском союзе также напомнили, что именно иностранное вмешательство в дела Ливии приводит к эскалации конфликта. Такое заявление прозвучало на фоне расширяющейся интервенции Турции.