 РФ и США будут работать над договором по ядерному вооружению стран



Вена, 23 июня. Россия и США будут работать над договором, которые покрывает не только стратегическое, но и вообще все ядерное вооружение стран. К такому решению пришли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на консультациях в Вене.

Переговоры шли за закрытыми дверями. О принятом решении касательно совместной работы над договором, сообщило агентство Reuters.

Как сообщалось ранее, представители Москвы и Вашингтона встретились в столице Австрии для обсуждения вопросов, связанных с их ядерными арсеналами.

Напомним, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) утратит силу после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал продлить соглашение на пять лет без предварительных условий. В Вашингтоне с этим вопросом пока не определились. При этом Штаты настаивает на включении КНР в переговоры, чтобы новый ядерный договор был трехсторонним. Однако в Китае эта идея не вызвала положительной реакции.