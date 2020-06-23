Модель plus-size провела тренировку в облегающем наряде

Москва, 23 июня. Популярная американская plus-size-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала видео своей тренировки. Пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На кадрах модель запечатлена в облегающем наряде — спортивном бюстгальтере и обтягивающих лосинах с завышенной талией. 32-летняя знаменитость выполняет упражнения во дворе собственного дома. Она повторяет движения за известным персональным тренером Кирой Стоукс.

Видео было опубликовано в знак поддержки благотворительной организации Urban Arts, которая занимается приобретением необходимого оборудования для обучения студентов и школьников во время пандемии.

«Спасибо всем, кто вступил в наше сообщество и пожертвовал какую-либо сумму», — подписала пост Грэм.

Поклонники остались довольны ее внешним видом.

«Ты просто прекрасна! Обожаю наблюдать за всем, что ты делаешь», — написали они в комментариях. «Ты выглядишь замечательно», — уточнили они. «Ты красивая женщина и лучшая мама», — поддержали модель фанаты.

Ранее блогер Тесс Холлидей, построившая успешную карьеру модели plus-size, пожаловалась своим подписчикам на депрессию. По словам 155-килограммовой модели, она на некоторое время отказалась от социальных сетей, чтобы попытаться поднять себе настроение.

Блогер отметила, что прошло семь дней с того момента, как она перестала пользоваться социальными сетями. Холлидей призналась, что ею овладело большое искушение не возвращаться в Сеть. Модель указала на то, что соцсети — это отличный способ быть всегда на связи, однако сегодня это не то, что «ей надо».

По словам 33-летней Тесс, она проделала огромную работу, чтобы начать принимать себя такой, какая она есть. Ранее Холлидей гордилась своими пышными формами и часто участвовала в пикантных фотосессиях. Она вовсе не комплексовала из-за своей фигуры.