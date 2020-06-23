Ответ «Искандерам» и «Калибрам»: что из себя представляет европейская система ПРО

22 июня в Вене замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли начинают переговоры о продлении последнего действующего инструмента контроля над ракетным вооружением Договора СНВ-3. Редакция Telegram-канала «Южный ветер» решила провести краткий обзор состояния европейской системы ПРО/ПВО, многие компоненты которой наверняка станут предметом обсуждения и торга сторон.

Цели США

В настоящее время одной из основных военно-политических задач США в рамках реализации политики сдерживания и достижения превосходства над стратегической наступательной составляющей ВС РФ является развертывание системы ПРО/ПВО в непосредственной близости от государственных границ Российской Федерации.

Вашингтон считает, что глобальная система противоракетной и противовоздушной обороны, в целом, является успешной и защищает территорию страны и группировки вооруженных сил, размещенные в передовых зонах, а также союзников и партнеров от ударов баллистических ракет.

В связи с этим продолжаются мероприятия по ее совершенствованию.

Развитие системы ПРО/ПВО

В рамках данной программы:

В акваториях Средиземного и Черного морей организовано боевое дежурство эскадренных миноносцев типа «Орли Берк» ВМС США, оснащенных многофункциональной системой управления «Иджис»;

В Турции в районе Кюреджик развернута мобильная РЛС раннего оповещения о ракетном нападении AN/TPY-2 из состава 13 батареи ПРО 10 командования ПВО и ПРО СВ ВС США;

На территории бывшей авиабазы в районе Девеселу в Румынии размещены мобильная РЛС раннего оповещения о ракетном нападении AN/SPY-1D и комплекс противоракетной обороны наземного базирования «Иджис Эшор», оснащенный 24 противоракетами «Стандарт-3» для перехвата оперативно-тактических ракет с дальностью до 1000 км.

С мая по август 2019 года комплекс ПРО «Иджис Эшор» был модернизирован до версии 5.0.1, что подразумевало размещение трех универсальных пусковых установок Mk.41 и обновление программного обеспечения.

Примечательно, что и на столь малый период американцы не оставили Европу без противоракетного зонтика, оперативно перебросив из штата Техас (США) в Румынию батарею противоракетного комплекса THAAD (Theater High Altitude Area Defense) 69 бригады ПВО 32 командования ПВО и ПРО. Тем самым был отработан вопрос наращивания возможностей противоракетной обороны юго-восточного фланга НАТО, так сказать на «всякий случай».

Проблемные аспекты реализации программы

В настоящее время реализуются планы по размещению в Редзиково (Польша) РЛС AN/SPY-1D и комплекса ПРО «Иджис Эшор».

Но здесь произошла «заминка» из-за некомпетентности компании подрядчика. В результате чего министерству обороны США пришлось добиваться от Конгресса выделения в 2021 финансовом году дополнительных 96 млн. долларов для завершения проекта. И теперь вместо 2018 года (по планам), ввод в эксплуатацию комплекса состоится не ранее 1 октября 2021 года.

Планы американского командования по совершенствованию системы

Одновременно ведутся работы по модернизации противоракет «Стандарт-3» моделей 1, 2А, 1В на 2В с целью достигнуть способности поражать межконтинентальные баллистические ракеты на дальностях до 5500 км, а также крылатые ракеты и баллистические ракеты средней и малой дальности.

Также с марта текущего года начата плановая замена эскадренных миноносцев в пункте приписки Рота (Испания), куда 16 апреля прибыл USS Franklin D. Roosevelt. Корабль должен заменить эсминец USS Carney.

Кроме того, 8 апреля 2020 года командующий стратегическим командованием реформирования ОВС НАТО (Норфолк, США) генерал Андре Ланата ВВС Франции, представители ВС Болгарии, Греции, Чехии, Румынии и Турции приняли участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании (Memorandum of Understanding Signing Ceremony) по созданию и функционированию Объединенного центра анализа и обобщения опыта противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (IAMD CΟE).

В задачи центра входят:

обеспечить стабильность и безопасность воздушного пространства НАТО путем координации, контроля и эксплуатации воздушного пространства, включая меры по сдерживанию и защите от любой воздушной и ракетной угрозы;

противостоять угрозам, включающим, в том числе химические, биологические, радиологические, ядерные, а также электромагнитные и киберугрозы;

повысить оперативную совместимость и поддерживать развитие и использование возможностей НАТО и стран-партнеров по интеграции в противоракетной обороне через интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (NATINAMDS);

обеспечить возможность всесторонних исследований, разработку и тестирование доктрин и концепций по вопросам противовоздушной и противоракетной обороны, выработку единых программ и методик обучения.

Объединенный центр анализа и обобщения опыта противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет находиться в непосредственном подчинении стратегического командования реформирования ОВС НАТО и будет расположен на территории ракетного полигона НАТО вблизи г. Ханья (о. Крит, Греция).

Реализация программы как элемента глобального удара

И в заключении необходимо отметить, что система ПРО США в Европе, которая представлена эскадренными миноносцами и комплексом ПРО наземного базирования «Иджис Эшор» с установками вертикального пуска Мк. 41, имеет техническую возможность проведения его частичного переоборудования для проведения пусков ракетами средней и малой дальности (в том числе в ядерном оснащении).

2 августа 2019 года США в одностороннем порядке выходят из ДРСМД.

18 августа 2019 года на о. Сан-Николас (штат Калифорния, США) проведено испытание ракеты «Томагавк», выпущенной из универсальной пусковой установки Mk.41 из наземного положения с автомобильной платформы, что ранее было запрещено в рамках обязательств по ДРСМД.

В завершении, как заявил 17 июня 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после первого дня консультаций министров организации, страны НАТО для сдерживания России намерены закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/Т, а также истребители пятого поколения. При этом, по его словам, Альянс не будет размещать в Европе новые наземные ядерные ракеты.

Как итог, ЕвроПРО, призванное защищать союзников по НАТО, превращается в ударную группировку у границ Российской Федерации в рамках концепции мгновенного глобального удара.