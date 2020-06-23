Прослушку главы СБУ Баканова мог устроить агент США в спецслужбах Украины

На Украине горячо обсуждают новость о том, что в кабинете главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова найдены тайные записывающие устройства, в просторечии «жучки». Прослушка была обнаружена и в автомобиле жены Баканова, гражданки России Оксаны Лазаренко — совладелицы кипрского офшора, которому принадлежит ООО «Студия 95-й квартал».

Соцсетевые ура-патриоты Украины сразу же выявили здесь «руку Москвы», тянущуюся, правда, непонятно откуда: то ли от «промосковской» партии «Оппозиционный блок», то ли от президента Украины Владимира Зеленского, то ли прямиком от ФСБ...

Корреспондент Федерального агентства новостей разобрался, кто же мог прослушивать главу «безпеки» и была ли вообще прослушка.

Друг Зеленского, «пиджак»

Иван Баканов — второй за историю Украины глава СБУ после Александра Турчинова, который является сугубо гражданским лицом. Баканов по первому образованию юрист, по второму — экономист. Данных о том, работал ли он по специальности, нет.

До того, как Зеленский назначил Баканова главой СБУ, тот был гендиректором «95-го квартала», а в свободное время помогал будущему президенту Украины сочинять текстовки для юморесок. Президент и глава СБУ, кроме того, — земляки и друзья детства. Все это и обеспечило Баканову головокружительную карьеру в Киеве.

При этом не служивший в армии президент присвоил другу — тоже не служившему в армии — звание лейтенанта запаса. Офицерское звание было нужно главе СБУ, чтобы иметь доступ к секретным документам собственного ведомства.

Таких офицеров «с гражданки» профессиональные силовики с насмешкой именуют «пиджаками». Но с Бакановым — случай особый. В отличие от многих других «пиджаков», глава СБУ в вузе на военную кафедру не ходил, в военных сборах не участвовал и об армии имеет обывательское представление.

Кому же понадобилось «слушать» друга Зеленского?

Два офицера из посольства в Вашингтоне

В украинских соцсетях рассматривают классический вариант, что Баканова захотели прослушивать коллеги из других спецслужб Украины, например из Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

5 июня 2020 года СВРУ возглавил Валерий Кондратюк — признанный профи из спецслужб, в отличие от Баканова. Кондратюк по званию — армейский генерал-лейтенант, в президентство Виктора Ющенко он работал в СБУ на руководящих должностях.

В 1999–2002 годах Кондратюк служил военным атташе посольства Украины в США. На момент назначения ему не было и тридцати лет, причем срок его службы в армии составлял 12 лет — включая обучение в Киевском общевойсковом командном училище имени Фрунзе, из которого лейтенант Кондратюк выпустился в 1991 году.

Так офицер, который в обычных условиях службы тянул бы лямку в гарнизоне, быстро вырос в военного представителя Украины в США. За какие заслуги?

В 1995 году молодой пехотный офицер Кондратюк закончил факультет иностранных языков Киевского университета по специальности «переводчик с английского и немецкого языков». В 1996 году он уже — выпускник Академии Вооруженных сил Украины, дипломированный специалист по военному управлению в международных отношениях.

В том же году Кондратюк получил диплом об окончании курсов штабных офицеров НАТО при военном колледже в Нидерландах. В 1997 году стажировался в разведшколе армии Канады по специальности «разведка и внутренняя безопасность». В 1998 году — в США, на курсах ФБР по антитеррору.

Таким образом, по оценкам некоторых украинских экспертов, 29-летний Кондратюк стал военным атташе в США, поскольку был ранее завербован американцами и те «растили» его как своего агента влияния на Украине.

Коллегой Кондратюка по работе в посольстве тогда был генконсул Валентин Наливайченко — бывший старший лейтенант СБУ, уволенный из госбезопасности в 1994 году за «служебное несоответствие». Эта обтекаемая формулировка для спецслужбиста — волчий билет. Однако бывший СБУшник Наливайченко сделал удивительную карьеру в МИД Украины, причем на «золотом» американском направлении.

Как публично заявил весной 2014 года, в президентство Виктора Януковича, тогдашний глава СБУ Александр Якеменко, генконсул Украины Наливайченко перед «оранжевой революцией» 2004 года был завербован ЦРУ. Вербовщиком же, судя по открытым в российской прессе данным, был не кто иной, как военный атташе Кондратюк.

В 2002 году, после окончания загранкомандировки в США, американский агент влияния Кондратюк был переведен на руководящую работу в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Кучма, Ющенко и Ярош

Наливайченко и Кондратюк готовили «оранжевую революцию» в Киеве, когда работали бок о бок в Вашингтоне. Оба по указу президента Украины Виктора Ющенко были вознаграждены руководящей работой в СБУ. Кондратюк вскоре стал руководителем аппарата шефа «безпеки», ну а шефом у него до победы Виктора Януковича на президентских выборах был... Наливайченко.

При Януковиче друзья-коллеги ушли в тень. Звездный час обоих снова настал во время Евромайдана, после победы которого Наливайченко на год вернулся в кресло шефа СБУ, а Кондратюк стал там же начальником департамента «К» (ведомственная контрразведка). В числе задач этого департамента — секретный сбор данных в министерствах и ведомствах Украины, особенно в силовых и правоохранительных структурах.

Оттуда Кондратюк вскоре ушел на пост начальника ГУР, где ранее работал при Ющенко. Сейчас шефом ГУР является близкий друг Кондратюка, 42-летний генерал-полковник (!) Василий Бурба. Наряду с Кондратюком и Наливайченко, он имеет на Украине статус «ветерана АТО», так как с 2014 года все трое руководили в Донбассе разведывательно-диверсионной деятельностью и психологическими войнами против России.

Широко известен факт давней дружбы Наливайченко с экс-главарем запрещенного в России «Правого сектора»1 Дмитрием Ярошем. Роль «правосеков» в Евромайдане и АТО известна еще больше. Ярош начинал путь националиста-террориста в конце 1980-х годов в рядах запрещенной в России УНА-УНСО1. В составе отряда этой экстремистской организации он ездил воевать в Чечню против Российской армии.

В 1995–96 годах УНА-УНСО предприняла попытку вступления в политический альянс с прозападной Либеральной партией с целью получения депутатских мандатов в Верховной раде. В союзе с либералами и националистами находился бывший шеф СБУ Евгений Марчук — тот самый, который в 1994 году уволил из СБУ Наливайченко. Марчук плотно занимался УНА-УНСО со времен горбачевской перестройки, когда был первым зампредом КГБ УССР. «Унсовцы», несмотря на свой неприкрытый терроризм, благодаря Марчуку всегда отделывались «легким испугом».

Добавим, что отношения экс-президента Украины Леонида Кучмы с «унсовцами», которые при каждом удобном случае орали «Кучму геть!», скорее носили характер политического флирта. Кучма не пускал УНА-УНСО в публичную политику, но и не объявил террористической организацией. Он «флиртовал» с УНА-УНСО и другими националистами еще и потому, что за ними стояли украинские диаспоры в США и Канаде, а также Украинская греко-католическая церковь.

В целом, профессионалам-агентам влияния вроде Кондратюка или Бурбы не составило бы труда поставить «жучок» в кабинет «пиджаку» Баканову.

«Штаб-квартира СБУ — не проходной двор»

«Штаб-квартира СБУ на Владимирской улице Киева — не проходной двор. Но и Баканов в этой структуре — человек не просто неопытный, а чужой, чего нельзя сказать о его формальных подчиненных, — рассказал ФАН директор киевского Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов. — В такой ситуации мастерски подсадить «жучков» Баканову и его жене могли «свои», это правдоподобно».

Напомним, что Зеленский оставил замами при Баканове руководящих сотрудников СБУ в генеральских званиях, получивших дубовые листья на вороты кителей в президентство Петра Порошенко. Первый зам у Баканова — участник АТО генерал-майор Руслан Баранецкий. Дипломированный инженер, он начал служил в СБУ с 1993 года как технический специалист.

«Возникает вопрос: контролирует ли глава СБУ свое ведомство и своих подчиненных? — задался риторическим вопросом украинский политолог. — Здесь главная интрига лежит во взаимоотношениях внутри руководства СБУ, а не в том, зачем кто-то стал «слушать» Баканова и его жену».

Толстов не исключает и того, что «прослушку» чете Бакановых незаметно поставили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«НАБУ — экстерриториальная проамериканская структура, в чьем распоряжении имеются современные шпионские средства западных моделей. Если верна версия с участием НАБУ в прослушке Баканова, то здесь интрига — во взаимоотношениях главы СБУ с НАБУ», — отметил собеседник ФАН.

Директора НАБУ Артема Сытника утвердила на этой должности Верховная рада еще в 2015 году, напомнил Толстов. А в 2017 году тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что НАБУ незаконно прослушивает украинских чиновников.

«Нынешняя кампания американских демократов против президента США Дональда Трампа — во многом результат «слива» НАБУ компромата на Пола Манафорта, руководителя предвыборного штаба Трампа в 2016 году, — подчеркнул Толстов. — В украинском экспертном и журналистском сообществе сходятся в версии, что НАБУ подчиняется напрямую только руководству ФБР США».

Шелест исчезнувших пленок

Первоисточник сенсации про «жучки» для четы Бакановых — телеграм-канал нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского. Депутат напомнил там же, как в конце 2019 года в украинских СМИ появились расшифровки секретного прослушивания переговоров премьера Украины Алексея Гончарука.

Согласно этим расшифровкам, Гончарук в узком кругу признался, что не может вытащить украинскую экономику из разрухи, поскольку в экономике он лично ничего не понимает. Заодно, если верить в достоверность записи, то Гончарук обвинил Зеленского в примитивном понимании экономических процессов. Разразился скандал, по итогам которого Зеленский 4 марта 2020 года отправил Гончарука в отставку.

Когда в украинских СМИ обсуждали Гончарука, то вспомнили про «Кучмагейт», он же — «Кассетный скандал». В конце ноября 2000 года лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз заявил в Верховной раде, что располагает фактурой секретных переговоров Кучмы со своими ближайшими соратниками. Запись скрытно вел майор СБУ Николай Мельниченко.

Если коротко, то Кучма в приватной обстановке приказывал обрушить репрессии на тех представителей политики и бизнеса, кого подозревал в нелояльности. В числе будущих жертв были названы Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. При этом Кучма якобы призывал главу МВД Украины Юрия Кравченко не останавливаться перед крайними мерами, включая убийства.

Из пленок Мельниченко следовало, что именно Кучма приказал убить главреда оппозиционной газеты «Украинская правда» Георгия Гонгадзе. Итогом того скандала стала «оранжевая революция» 2004 года.

Уже после победы «оранжевых» выяснились любопытные детали. Мельниченко, якобы передавший Морозу компромат на Кучму, на тот момент уволился из СБУ и благополучно отбыл в США — вместе с вдовой Гонгадзе Мирославой, которая сразу после эмиграции начала в Штатах блестящую журналистскую карьеру. Такой поворот событий прямо говорит об участии в «Кучмагейте» американских спецслужб.

Вторая деталь: судя по расшифровке пленок, Кучма беседовал на украинском языке. Общеизвестно, что Леонид Данилович в узком кругу говорил только по-русски.

Третья: расшифровки «Кучмагейта» гуляют по Интернету до сих пор, однако сама аудиозапись исчезла.

Четвертая: официально было заявлено, что пленок, как таковых, не могло быть в природе. Сам же Мельниченко потом сказал, что запись якобы велась им на цифровой диктофон.

Пятое: сомнительно, чтобы Мельниченко, который не служил в службе безопасности президента, смог незаметно проникнуть в личные апартаменты Кучмы, оставить там включенный диктофон, затем без проблем забрать его и сохранить записи в целости и сохранности.

Заклятые товарищи по партии

«Однако случай с прослушкой Баканова вряд ли предполагает раздувание громкого политического скандала, следствием которого стал бы очередной Майдан. Возможно, прослушки Баканова вообще не было, — предполагает Сергей Толстов. — Дубинский явно узнал о жучках откуда-то, и его могли специально дезинформировать, чтобы навредить самому Дубинскому».

В партии «Слуга народа» сейчас идут праймериз на выбор кандидата, который в октябре пойдет на выборы мэра Киева. Дубинский — наиболее яркий и толковый кандидат на этих праймериз, считает собеседник ФАН.

Кроме Дубинского, на праймериз от «Слуги народа» выдвинулись нардепы Ирина Верещук, Александр Качура и Николай Тищенко. У каждого — своя сильная лоббистская группа, каждый постарается спихнуть конкурента-однопартийца с дистанции еще на первоначальном этапе, уверен политолог.

Противостоит «слугам народа» действующий мэр Киева Виталий Кличко, за которым стоит в том числе партия Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Отдельно кандидатом идет бизнесмен Андрей Пальчевский, который поддержал на выборах Владимира Зеленского от лица украинского капитала. Пальчевский в начале 1990-х работал в транснациональной компании «Монсанто», которая в 2014 году была заинтересована в «революции достоинства», чтобы сделать Украину рынком сбыта дешевых американских товаров.

«Дубинскому, который сделал себе имя как журналист и блогер, на выборах противостоят мощные конкуренты. Возможно, кто-то из конкурентов передал ему заведомо ложную информацию насчет «жучков» в кабинете у Баканова, чтобы Дубинский заявил об этом на всю Украину, а потом опозорился на выборах мэра Киева», — резюмировал Сергей Толстов.

Напомним, что в тот самый день, когда Александр Дубинский сообщил о «жучках» в кабинете главы СБУ, сотрудники украинской «беспеки» обвинили в шпионаже в пользу России капитана 2 ранга ВМСУ Анатолия Люлько, командовавшего аварийно-спасательным судном «Александр Охрименко». Однако из-за отсутствия доказательств СБУ просто отпустила Люлько домой.

Все говорит о том, что на сегодняшней Украине процветает настоящая шпиономания, причем в силу евромайданной идеологии «шпионы и изменники» постоянно изобличаются как «агенты России». В то время как патентованный агентов американских спецслужб украинская власть не просто терпит, но и возводит в ранг высокопоставленных сотрудников своих разведок. И смена таблички на двери кабинета президента Украины никак не повлияла на этот процесс.

1 Организация запрещена на территории РФ.