Вильфанд спрогнозировал аномально жаркие выходные в Москве и Центральной России

Температура воздуха выше нормы установится в Москве и центре европейской части России в грядущие выходные, 27–28 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии Федеральному агентству новостей.

По прогнозам синоптиков, в эту пятницу, 26 июля, температура воздуха в столице будет колебаться между 25 и 30 градусами по Цельсию. Роман Вильфанд напомнил, что ранее по России уже прошли две волны тепла.

«Москва в течение этой недели находится в области повышенного давления. Солнечные лучи будут интенсивны — антициклон всегда ассоциируется с малооблачной погодой, это уже не только метеорологам известно. Солнце будет прогревать подстилающую поверхность», — сказал Роман Вильфанд в комментарии ФАН.

Важно здесь и то, что сейчас проходит период летнего солнцестояния, когда энергия солнечных лучей максимальна. С другой стороны, в европейскую часть России перемещаются холодные воздушные массы со стороны Баренцева, Северного и Гренландского морей.

«Эти два процесса противоположны: конвекция прохладного воздуха приводит к тому, что температура должна быть невысокой, а солнце, которое прогревает очень сильно поверхность земли при антициклоне, наоборот, способствует повышению температуры. Поэтому в понедельник, вторник и сегодня наблюдается температура около нормы, близкая к обычным значениям. Завтра режим этот сохранится: холодные воздушные массы и солнечный прогрев. На юге Москвы — до +26, ночь — умеренно прохладная, от семи до 12 градусов. Все это соответствует нормальным значениям», — объяснил Роман Вильфанд.

Однако грядущие выходные в Москве будут гораздо теплее и, скорее всего, без осадков. Связано это со смещением антициклона. Роман Вильфанд предупредил о надвигающейся жаре.

«Центр европейской России, в частности — Москва и Московская область, — будет находиться на западной периферии этого антициклона. Поэтому, с одной стороны, по-прежнему малооблачно и солнце будет припекать. С другой стороны, по западной периферии, в наш мегаполис будут поступать воздушные массы с юго-востока: из Казахстана, Средней Азии. Они жаркие. Этот фактор приведет к изменению циркуляции, поэтому температура повысится. И мы прогнозируем в течение трех дней — пятница, суббота, воскресенье — от 26 до 31 градуса. Такая температура — выше нормы на четыре-пять градусов, но этот период не прогнозируется таким же продолжительным, как первые два, когда температура была изнуряюще высокой в течение пяти дней», — сказал Роман Вильфанд.

Синоптики прогнозируют, что грядущие суббота и воскресенье прервут «традицию» дождливых выходных в Москве.