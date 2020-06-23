Взрыв жилого дома в Киеве — вакуумная бомба или проделки «героев» АТО

Взрыв, прогремевший 21 июня в Дарницком районе Киева, сильно взбудоражил украинское общество. Мнения экспертов по поводу причины инцидента разделились. Одни считают, что это был взрыв бытового газа, другие — то, что сдетонировала взрывчатка, привезенная из Донбасса кем-то из «ветеранов АТО». Зато в одном аналитики единодушны: они уверены, что за этот инцидент никто не ответит, как и за десятки других, случившихся на Украине в последние годы. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в киевском районе Позняки, разрушив перекрытия в подъезде между четвертым и седьмым этажами. В результате погибли четыре человека, на месте инцидента продолжается разбор завалов. Из аварийного дома эвакуировали полторы сотни человек, большинство из них временно разместили в ближайшем детском интернате. По словам киевских властей, из-за масштаба разрушений расселять, скорее всего, придется весь дом. На деле это значит, что многим жильцам придется скитаться по родственникам и съемным квартирам еще ни один месяц.

По словам главы МВД Арсена Авакова, сегодня рассматриваются две версии произошедшего: взрыв газа или подрыв взрывного устройства, предположительно, на шестом этаже здания. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2. ст. 270 УК Украины «Нарушение правил безопасности при обращении с газом». Впрочем, считают эксперты, по мере расследования инцидента статья может быть изменена на «Теракт».

За последние двое суток полиция провела обыски в газораспределительной компании и во всех коммунальных службах, которые обслуживали злосчастный дом на Позняках.

Спасатели не исключают дальнейшего обрушения дома. Мэр Киева Виталий Кличко, который выезжал на место взрыва, считает, что здание дома нужно полностью разобрать. Незадолго до инцидента всю газовую инфраструктуру здания обследовали специалисты из «Киевгаза» и составили официальный отчет о том, что она находится в полном порядке.

Именно это обстоятельство заставляет многих киевлян надеяться, что причиной инцидента стала все-таки халатность «ветеранов АТО», вывезших тротил из зоны конфликта и устроивших склад в одной из квартир. Потому что, если будет доказано, что взорвался все-таки газ, то десятки тысяч киевлян поймут, что живут на бомбе с часовым механизмом. Ведь бытовая инфраструктура сотен домов в украинской столице, построенных 30-40 лет назад, не обновлялась с начала нулевых, а то и со времен постройки зданий.

Беда в том, что коммунальные службы в стране привыкли работать, спустя рукава. А деньги, выделенные на обновление инфраструктуры (в том числе газовой) чаще всего оседают в карманах самих коммунальщиков. Таковы сегодняшние украинские реалии.

Как считает киевский архитектор Анатолий Фролов, за свою жизнь построивший в украинской столице ни один десяток типовых зданий, рассматривать в качестве причины взрыв газа он стал бы в последнюю очередь.

«На мой взгляд, весь характер разрушений говорит о том, что в доме на Поздняках взорвался вовсе не бытовой газ. С высокой вероятностью в одну из квартир дома были занесены взрывчатые вещества, причем в довольно большом количестве. Почему именно взрывчатка, а не газ? Потому что я много раз принимал участие в расчетах при строительстве на случай, если в доме произойдет утечка и взорвется бытовой газ, — говорит эксперт. — Уверяю вас, в 100% случаев вылетают вентиляционные системы и окна, но стеновые панели остаются невредимыми. А здесь, извините, взрывом вынесло панели сразу на четырех этажах! Никакое скопление газа не в состоянии устроить подобные разрушения».

Фролов напомнил, что на Украине по-прежнему идет вялотекущая война, и из зоны АТО в страну ежедневно продолжают проникать сотни единиц оружия, боеприпасы, а также гранаты и взрывчатые вещества. А многие «ветераны» предпочитают хранить награбленное из армии богатство в своих квартирах — на черный день.

«Максимум, что случилось бы даже при высокой концентрации газа — это могли бы вылететь одна-две панели, но тут разметало целых четыре этажа! При этом очевидцы говорили о том, что после взрывов явственно ощущался едкий химический дым. Думаю, взрывчатки в одной из квартир злосчастного дома было немало. Возможно, что там была целая лаборатория по ее производству», — предполагает Фролов.

По его мнению, сам факт того, что на место аварии приезжал министр внутренних дел Аваков, прямо говорит о том, что бытовая версия инцидента рассматривается властями только как отвлекающая.

«Я уверен, что это была либо диверсия, направленная против кого-то из жильцов дома (ранее в районе Позняков селилось немало представителей украинской «элиты 1990-х». — Прим. ФАН), либо кто-то организовал в пострадавшем доме склад взрывчатки, — считает Фролов. — Добиться такой концентрации бытового газа невозможно из-за самой конструкции девятиэтажек такого типа. Газовые плиты там находятся только на кухнях, рядом с которыми есть вентиляционные шахты, предназначенные как раз для отведения газа в случае утечки. То есть накопиться до такой степени концентрации голубое топливо просто не смогло бы. Кроме того, на месте аварии вынесло даже внутренние панели-перегородки. Они очень толстые и укреплены большим количеством арматуры. Разрушиться из-за хлопка газа, даже относительно мощного, эти панели просто не могли, это я вам говорю как специалист».

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что бытовой газ в Позняках сработал как «огромный детонирующий припас» или так называемая вакуумная бомба.

«Судя по словам очевидцев и по опубликованным фотографиям и видео, это был все-таки взрыв газа. Любое взрывчатое вещество на основе тротила, гексогена или динамита дает черный или серый дым, огромное огненное облако, а также большой нагар на стенах, — указывает Жданов. — Также, если бы сработало взрывное устройство, все очевидцы рассказывали бы о пламени и облаке черного дыма. А вот бытовой газ в данном случае сработал как огромный детонирующий припас или вакуумная бомба. Так происходит, когда в замкнутом пространстве накопился метан во взрывоопасной концентрации, и малейшая искра, даже просто при включении света, могла стать детонатором, чтобы он взорвался».

Жданов сообщил, что в этом случае на месте инцидента образуется белое облако пыли и дыма, а огненной вспышки практически нет.

«Тем не менее разрушения при взрыве вакуумной бомбы возможны гигантские, потому что это объемный взрыв, когда в замкнутом пространстве создается сумасшедшее давление. И в здании на Позняках видны характерные признаки такого взрыва. Тем более, что за несколько дней до трагедии представители «Киевгаза» массово снимали на поверку счетчики в этом доме и ставили перемычки вместо них. Думаю, именно одна из таких перемычек, некачественно поставленная в квартире, могла стать источником гигантской утечки голубого топлива, превратившегося в вакуумную бомбу», — говорит Жданов.

Что же касается устранения последствий инцидента властями, то в этом плане будет «все как всегда».

«Власти, скорее всего, поступят так: людей отселят в какие-нибудь школы или хибары, а дальше начнутся долгие бюрократические проволочки с выделением денег, с подрядчиками, с тендерами, кто будет делать ремонт и т. д. Конструкция панельных домов очень сложная. Теперь надо сверху разбирать все, вплоть до квартир, которые остались целыми, а потом собирать все заново. При этом очень тяжело будет восстановить несущую способность самого дома, потому что верхние этажи, под которыми исчезла опора, могут обрушиться в любой момент», — считает военный эксперт.

Политолог Михаил Чаплыга, который стал невольным свидетелем трагедии в Позняках, уверяет, что это было похоже на сильный взрыв газа.

«Вряд ли там была бомба или что-то еще. Взрыв был синего цвета, как молния изнутри. Белый дым вырвался наружу, возгорания не было, это значит, что концентрация газа была ниже 10%, — указывает Чаплыга. — Дело в том, что по всей Украине все эти службы, вроде горгаза или облгаза, для того, чтобы отмыть деньги и снять с себя ответственность, заключают договора субподрядов с какими-то частными конторами, похожими на коллекторов. Те с угрозами вламываются в квартиры граждан, требуя сдать им газовые счетчики на поверку, а вместо них ставят людям какие-то перемычки. Прежде всего тем, у кого слабая психика. Умные люди, конечно, их посылают подальше, но 70% обывателей идут у них на поводу».

В итоге, говорит аналитик, по всей стране регулярно происходят такие вот страшные аварии, ответственность за которые никто нести не хочет. А власть только разводит руками и в итоге выдает пострадавшим сущие копейки в качестве «компенсации ущерба».