McDonald's стал открывать залы для посетителей в России

Москва, 23 июня. Компания McDonald’s открыла залы всех 186 предприятий в Москве после смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте сети общественного питания.

«Компания гарантирует соблюдение всех мер безопасности согласно требованиям контролирующих органов и региональных властей», — указали в McDonald’s.

В компании подчеркнули, что безопасность посетителей и сотрудников ставится в приоритет, поэтому разработаны дополнительные меры. Это ограничение количества гостей внутри заведения, особенности выдачи заказов, установка пластиковых экранов между столами и терминалами самообслуживания, а также станции для дезинфекции рук.

16 июня в Москве открылись летние веранды McDonald’s. В первые дни их посетили свыше 1,5 миллиона человек. Кроме того, такие площадки стали принимать гостей в Краснодаре, Сочи, Белгороде, Анапе и Новороссийске.

«С соблюдением всех мер безопасности и в соответствии с требованиями местных органов власти уже открыты для посетителей залы в Башкортостане», — говорится в сообщении.

McDonald’s заверил, что возобновит работу и в других регионах по мере снятия ограничений.

Согласно последним данным, в России с начала пандемии зафиксировано около 599 тысяч случаев коронавируса, более 356 тысяч пациентов выздоровели. Ситуация постепенно стабилизируется, регионы понемногу возвращаются к привычной жизни. Однако медики по-прежнему настаивают на повсеместном использовании средств индивидуальной защиты, поскольку риски второй волны коронавируса очень велики.