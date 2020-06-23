В федерации авиаспорта рассказали об инструкторе, который разбился с туристом в Сочи

Сочи, 23 июня. Инструктор, который разбился вместе с туристом на параплане в Сочи, имеет большой опыт, сообщили в федерации спорта сверхлегкой авиации.

Инцидент произошел на курорте «Роза Хутор», сразу после взлета параплан с двумя мужчинами упал на скалы. Пострадавшие получили серьезные травмы. Следственный комитет инициировал проверку по факту происшествия.

Компания, предоставлявшая услуги полетов в Сочи, работает на рынке более двадцати лет. В последний раз инструктор подтверждал свою квалификацию в 2019 году. Его назвали очень опытным парапланеристом. Пострадавшему туристу выплатят компенсацию.

Ежегодно в России происходит несколько инцидентов с парапланеристами. Ранее сообщалось, что в марте в Ленобласти спортсменка разбилась на параплане и получила тяжелые травмы.

Она впала в кому и несколько дней провела в больнице, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Еще один инцидент произошел в Крыму, где мужчина получил серьезную травму позвоночника при падении параплана.