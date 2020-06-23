LIVE: Они же дети. Что делать с малолетними преступниками?

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проводят эфир на тему «Они же дети. Что делать с малолетними преступниками?»

В России, согласно данным МВД, наблюдается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. Если в 2018 году их было 9716, то в 2019-м — 10 113.

Когда в России будет снижен возраст привлечения преступников к уголовной ответственности? Кто виноват в том, что малолетние отморозки оказываются безнаказанными? Не пора ли ужесточать Уголовный кодекс, наказывая рецидивистов максимальными сроками лишения свободы? На эти и другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: криминалисты, социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.