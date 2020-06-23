Прилучный после развода с Муцениеце закрутил роман со звездой «Папиных дочек»



Москва, 23 июня. Актер Павел Прилучный, развод которого с Агатой Муцениеце стал одним из самых обсуждаемых событий в российском шоу-бизнесе, закрутил роман со звездой сериала «Папины дочки».

Речь идет о 34-летней Мирославе Карпович. В ее компании Прилучный был не раз замечен еще до расставания с женой. Теперь, освободившись от брачных уз, Павел стал проводить с Мирославой довольно много времени, пишет Telegram-канал «Курятник».

Вместе с Карпович Прилучный играл в спектакле «Косметика врага». Однако, судя по всему, сейчас их связывают не просто рабочие отношения. При этом Карпович слухи о романе с Прилучным никак не комментирует.

Отметим, что Мирослава никогда не была в официальном браке, но пыталась строить отношения со своими коллегами по актерскому цеху. У Прилучного, как известно, есть двое детей. Семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия живут с его экс-супругой Агатой. После развода они переехали в московскую квартиру, а Павел остался жить в загородном доме.

Как сообщала ранее НСН, причиной расставания пары стали дебоши Прилучного. Муцениеце обвиняла его в злоупотреблении алкоголем, рукоприкладстве и неадекватном поведении.