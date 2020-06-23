Глава Росстата объяснил расхождение данных о смертности от коронавируса

Москва, 23 июня. Расхождения по смертности от коронавируса в апрельских данных Росстата и оперативного штаба объясняются разной методологией подсчета. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков.

По словам Малкова, правительственный штаб предоставляет цифры наиболее оперативно.

«Безусловно, там самые актуальные данные по заболеваемости, а также оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему», — отметил глава Росстата в интервью РБК.

Что касается ведомства, то оно получает данные из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Отсюда в Росстат поступают первичные медицинские свидетельства о смерти. Окончательные свидетельства о смерти направляются в ведомство по мере их появления, передает НСН.

По словам Малкова, пандемия выявили два фактора, отрицательно сказывающихся на точности сбора данных. Во-первых, в момент регистрации смерти пациента с коронавирусом может еще не быть окончательного свидетельства о смерти. Как пояснил Малков, на анализы и подготовку документа может уйти до 45 дней.

«И потом еще требуется время, чтобы оно попало в орган статистики и было занесено в базу данных», — пояснил глава Росстата.

Второй фактор — это то, что в некоторых регионах необязательно регистрировать смерть в ЗАГСе для последующего захоронения. По словам главы Росстата, сюда относятся, например, регионы Северо-Кавказского федерального округа.

По данным оперативного штаба на 23 июня, в России зарегистрировано 599 705 случаев коронавируса, в том числе 8359 летальных исходов. При этом 356 429 человек с коронавирусом в нашей стране уже полностью выздоровели.