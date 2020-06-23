Британская телеведущая снялась в платье без нижнего белья

Лондон, 23 июня. Британская телеведущая Аманда Холден опубликовала видео в летящем платье без нижнего белья и поразила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

Телезвезда выложила в своем аккаунте короткий ролик. Она снялась в видео, на котором стремительным шагом идет по коридору в летнем наряде насыщенного желтого цвета от популярного итальянского бренда.

Платье на запах подчеркивает завидную талию 49-летней ведущей, приоткрывает ее стройные ноги и ярко демонстрирует пикантную зону декольте, внимание к которой дополнительно привлекают изящные золотистые подвески.

Отчетливо видно, что Холден решила отказаться от бюстгальтера, поскольку легкий летний образ его не предполагает.

Фанаты по-настоящему восхитились внешним видом телеведущей. Они отметили, что ей очень идет желтый цвет.

«Ты выглядишь потрясающе всегда, солнышко», — написала melissaodabash. «Ты выглядишь ослепительно в этом желтом платье», — заметила amandaholden.f. «Ошеломляюще», — прокомментировал glendaniel77. «Ты выглядишь потрясающе», — прокомментировал bgt.fanss. «Эта дама так прекрасна», — не смог удержаться от комплимента davidblackburn74. «[Цвет платья] Очень ловко сочетается с вашим тоном кожи а ваш... топ без лифчика», — заметил kennysmiles2. «Очень горячо», — высказался ricardorudd. «Хорошая, хорошая женщина, перестань, ты заставляешь меня дрожать», — признался lifeisforliving2019.

Ранее в июне образ Холден без бюстгальтера вызвал противоположную реакцию со стороны поклонников. Они осудили телеведущую из-за чрезмерно откровенного вида. Тогда папарацци запечатлели звезду в белом платье в горошек без рукавов бренда Fenn Wright Manson.