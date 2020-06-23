ЦИК готовит инфоцентр, который будет работать на голосовании по конституции

Москва, 23 июня. Центральная избирательная комиссия готовит Информационный центр к работе во время общероссийского голосования по поправкам к конституции. Журналисты смогут освещать ход волеизьявления из здания ЦИК с 25 июня, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В здании ЦИК идет активная подготовка к проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции России. В атриуме здания устанавливают баннеры, где журналисты смогут брать комментарии у членов комиссии. Там же телеканал «Россия-24» разместит свою студию, откуда корреспонденты в прямом эфире будут информировать россиян о процессе голосования.

Отметим, что с 25 по 30 июня Информационный центр ЦИК будет работать с 12:00 до 15:00. В основной день голосования —1 июля — работа начнется с 10:00 и продолжится до 15:00 2 июля.

Информационный центр расположен на четвертом этаже в главном здании ЦИК и представляет собой отдельный зал с большими мониторами, расположенный рядом с залом заседаний. Ход общероссийского голосования и предварительные результаты по всем субъектам РФ будут транслироваться в режиме реального времени на экраны в инфоцентре.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам к конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Проголосовать можно будет и на дому, подав письменное заявление или позвонив в свою участковую комиссию. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн.