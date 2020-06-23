Сирия, 23 июня. Штатные ПВО на «Хмеймиме» отразили атаку неизвестных беспилотников. Курдские боевики заявили об убийстве 11 турецких военнослужащих на севере Ирака. ХТШ* арестовала британского активиста в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): подозревается в причастности к организации атаки на «Хмеймим» в Латакии; опубликовала заявление о правилах выхода из состава группировки; арестовала британского активиста в городе Атма в северной части Идлиба.

«Дивизия Султан Мурад»: понесла потери во время междоусобных стычек в городе Рас аль-Айн в Хасаке.

Курдские вооруженные бандгруппы: заявили об убийстве 11 турецких военнослужащих в Северном Ираке.

Провинция Латакия

Информационное агентство SANA News сообщает об атаке неизвестных ударных беспилотников на западе региона. Считается, что целью налета являлась российская авиабаза «Хмеймим», которая располагается неподалеку от города Джабла. Штатные ПВО на объекте были оперативно приведены в боевую готовность и отразили нападение. По данным новостного портала Anna News, по базе было выпущено порядка 20-25 ракет. Предполагается, что в организации атаки замешаны террористы антиправительственных бандформирований, отряды которых базируются на северо-востоке Латакии у границы с соседней провинцией Хама. Как известно, эти территории находятся в оккупации запрещенных в РФ группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана».

Провинция Идлиб

Интернет-портал Step News Agency заявляет о том, что руководство террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, выпустило заявление о правилах выхода из состава группировки. Так, в соответствии с представленным документом, желающие отставки боевики должны будут сперва получить разрешение от главарей ХТШ. Бывшие террористы не имеют права организовывать новые бандформирования, но они могут присоединиться к другим бандгруппам, опять же, с позволения ХТШ.

Twitter-канал (aronlund) связывает новые требования с арестом бывшего боевика «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Малика Ат-Тали. Напомним, Ат-Тали попытался создать свою группировку под названием «Гурфат Амалият Фасбату».

Между тем в городе Атма в северной части провинции был задержан британский активист по имени Токир Шариф. Медиапортал Step News Agency передает, что мужчину взяли под стражу террористы ХТШ. О причинах его ареста пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Поступила информация о последствиях вооруженных столкновений между боевиками группировки «Дивизия Султан Мурад» в городе Рас аль-Айн на границе с Турцией. Согласно информации военного источника в сети Twitter (NotWoofers), в результате стычек был убит по меньшей мере один из боевиков формирования. Напомним, в целях урегулирования конфликта накануне к населенному пункту были переброшены отряды «Сирийской национальной армии».

Как известно, в зоне операции «Источник мира» нередко наблюдаются столкновения в рядах протурецких формирований. Как правило, поводом для них становятся разногласия в распределении зон влияния.

Ирак

Курдские боевики предприняли вылазку на позиции турецких вооруженных сил в северных районах Ирака. Группировка «Народные силы обороны» (HPG), подконтрольная Рабочей партии Курдистана (РПК), заявила о нападении на опорные пункты Турции у высоты Тель Шахид Адар в районе Хафтанин. По информации курдских СМИ, налет обернулся гибелью 11 турецких военнослужащих. Тем не менее Анкара пока не публиковала заявлений, подтверждающих эти данные.

Напомним, неделю назад турки объявили о начале новой военной операции под названием «Тигриный коготь» в Иракском Курдистане. Ее целью является борьба с группировкой РПК, признанной террористической в Турции, и ее ответвлениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.