Волочкова в откровенном наряде показала, как снимает туфли в шпагате

Москва, 23 июня. Российская балерина Анастасия Волочкова решила показать своим подписчикам, как снимает обувь после тренировки. Она опубликовала видео в Instagram.

На кадрах видно, как 44-летняя балерина занимается в коротком комбинезоне в зале. Она предстала перед поклонниками в черных туфлях на высоком каблуке. Балерина расстегнула туфли в вертикальном шпагате, показав таким образом свою растяжку.

«А вы как снимаете обувь?» — обратилась Волочкова к фанатам.

Ответить на вопрос балерины подписчики не смогли, так как ранее Анастасия закрыла комментарии под своими постами.

Ранее Волочкова показала фанатам свой фирменный шпагат, но на этот раз она выполнила его в люке дорогого автомобиля. На снимке, который появился на странице балерины, она запечатлена в белой машине марки Lexus. Для фотографии Волочкова нарядилась в легкое светлое платье.

Шпагаты стали «визитной карточкой» балерины, она делает их в самых неожиданных местах. Например, в бане или, как это было недавно, прямо на лошади. Такой трюк Волочкова назвала «шпагаттини на коне».

Шпагаты балерины не раз становились предметом шуток и критики. Журналистка Ксения Собчак однажды назвала «изюминку» танцовщицы признаком отчаяния. Волочкова в ответ объявила, что «блондинка в шоколаде» паразитирует на ее имени из зависти.

Также Волочкова попозировала перед камерой в необычной шапочке с ушами, по всей видимости, позаимствованной у лошади. Аксессуар в сочетании с меховой накидкой и дутой жилеткой с цветочной вышивкой придал балерине комичный вид. Обратила внимание на наряд блогер Лена Миро и весьма грубо его прокомментировала.