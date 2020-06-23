Музыканты в Барселоне устроили концерт для растений. ФАН-ТВ

Артисты в Испании выступили перед необычными зрителями. Струнный квартет сыграл концерт для растений. Больше двух тысяч цветочных горшков были расставлены по местам в зрительном зале в Большом театре «Лисео». Выступление транслировали в Интернете. Люди со всего мира могли послушать концерт. Музыканты исполнили миниатюру «Хризантемы» итальянского композитора Джакомо Пуччини. А все растения позже подарили медицинским работникам городской клиники Барселоны. Приложили музыканты и благодарственную записку:
«Медработникам, которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем».
Идея такого концерта музыкантам пришла во время распространения в мире коронавирусной инфекции.
«Когда это все случилось, и мы оказались в этой деликатной ситуации, естественно, я оглянулся вокруг и пришел к определенным выводам. Один из них, который мне кажется наиболее важным, это наше отношение к другим видам, которые обитают на планете. И не с точки зрения того, что я человек и наблюдаю, как другие виды выполняют свое предназначение, но с точки зрения абсолютного равенства с ними», — рассказывает музыкант Эудженио Ампудиа.