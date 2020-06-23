Музыканты в Барселоне устроили концерт для растений. ФАН-ТВ

Артисты в Испании выступили перед необычными зрителями. Струнный квартет сыграл концерт для растений. Больше двух тысяч цветочных горшков были расставлены по местам в зрительном зале в Большом театре «Лисео». Выступление транслировали в Интернете. Люди со всего мира могли послушать концерт. Музыканты исполнили миниатюру «Хризантемы» итальянского композитора Джакомо Пуччини. А все растения позже подарили медицинским работникам городской клиники Барселоны. Приложили музыканты и благодарственную записку:

«Медработникам, которые рисковали своей жизнью, своим здоровьем».

Идея такого концерта музыкантам пришла во время распространения в мире коронавирусной инфекции.