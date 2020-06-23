Детские летние лагеря заработали в шести регионах России

Москва, 23 июня. Детские летние лагеря отдыха начали работу в шести субъектах России, рассказал замминистра просвещения Денис Грибов.

Минпросвещения РФ ранее рекомендовало начать летнюю оздоровительную кампанию для детей с 1 июля. Во вторник прошло заседание комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, на котором Грибов рассказал, что в некоторых регионах страны она уже стартовала в очном режиме.

«Это Сахалинская область, Красноярский край, Ленинградская область, Чукотский автономный округ, Иркутская область и Республика Бурятия», — сказал замглавы ведомства.

Планировалось, что в этом году около семи миллионов детей посетят порядка 45 тысяч лагерей. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, поэтому летом 2020 года смогут работать чуть более 33 тысяч организаций отдыха.

На оздоровительную кампанию выделили около 40 миллиардов рублей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее рассказала, что самые востребованные российские курорты начнут принимать гостей из других регионов в начале июля. Федеральное агентство надеется на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что до начала июля в Крыму точно останутся закрытыми пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы.