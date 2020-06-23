Компания «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Москва, 23 июня. «Газпром» в ближайшее время может завершить сделку по приобретению нефтегазосервисной компании «Стройтранснефтегаз». Об этом сообщил источник, близкий к одной из сторон сделки.

Он также подтвердил данные о том, что «Стройтранснефтегаз» выступит подрядчиком строительства последнего участка газопровода «Сила Сибири» в Китайскую Народную Республику.

«Сделка может завершиться в ближайшее время», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, ранее стало известно, что «Газпром» выбрал СТНГ для возведения ветки длиной около 800 километров. Она соединяет Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии. Цена контракта варьируется около 160 миллиардов рублей.

«Сила Сибири» — совместный проект российской корпорации «Газпром» и китайской компании CNPC, который предполагает строительство газопровода для поставок природного газа из Якутии в Приморский край и Китай. Соответствующий договор сроком на 30 лет был подписан в 2014 году. Соглашение предполагает поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай ежегодно.

Ранее в режиме телемоста газопровод запустили в эксплуатацию президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

The Wall Street Journal писала, что газопровод «Сила Сибири», по которому российский газ начал поступать в Китай, укрепит связи Москвы и Пекина и помешает доступу сжиженного природного газа (СПГ) из США на рынок КНР. Издание приводит мнение в прошлом работавшей аналитиком ЦРУ эксперта Колумбийского университета Эрики Даунс, которая считает, что объединив силы, Россия и Китай «послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США».