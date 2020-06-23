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Болтон объяснил, как Асад спас Трампа отказом от переговоров

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Болтон объяснил, как Асад спас Трампа отказом от переговоров

Вашингтон, 23 июня. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад спас американского лидера Дональда Трампа, отказавшись проводить переговоры по вопросу освобождения американцев, находящихся в Сирии. Об этом написал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

«Все эти обсуждения о нашей роли в Сирии серьезно осложнялись постоянным желанием Трампа позвонить Асаду по поводу американских заложников, что [госсекретарь США Майк] Помпео и я считали нежелательным. К счастью, Сирия спасла Трампа от него самого, отказавшись даже говорить с Помпео о них», — написал экс-советник Белого дома.

Болтон объяснил, как Асад спас Трампа отказом от переговоров

Также Болтон отметил, что Трамп был в ярости, когда ему сообщили об отказе САР проводить переговоры, передает «Царьград». По словам бывшего советника, президент США потребовал, чтобы американцев освободили в течение недели.

«Скажите [сирийцам], что он (Асад. — Прим. ФАН) жестоко пострадает, если они не вернут наших заложников!» — приводит слова Трампа Болтон.

Ранее бывший советник президента США объяснил в своей книге, почему нельзя оставлять Дональда Трампа наедине с президентом РФ Владимиром Путиным. При встрече российский лидер поразил Болтона спокойствием и уверенностью в себе, а также полным пониманием приоритетов Москвы в сфере национальной безопасности.

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Источник: РИА Новости
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