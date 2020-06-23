Миро заявила, что понимает мотивацию Асмус в разводе с «жалким» Харламовым

Москва, 23 июня. Блогер Лена Миро поддержала актрису Кристину Асмус в разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. По ее мнению, известный шоумен жалок, и жить с ним нельзя.

Миро заметила, что новость о разрыве брака знаменитой пары «вызвала у многих гражданок чисто бабское сострадание» к Харламову. Они посчитали, что малоизвестная героиня «Интернов» лишь воспользовалась отношениями с юмористом в своих целях, и, добившись желаемого, решила распрощаться с ним.

Однако блогер уверена, что причина развода кроется в другом.

«Бульдога жаль. Жаль Виторгана. Жаль мужа Полины Гагариной, который месяц ходил и отрицал, что жена его бросила, и лишь на днях сознался. <…> Ответьте честно, можно ли считать этих безвольных и желеобразных представителей мужского пола мужчинами? Жалкая собака Бульдог отпускает жену в Эмираты к морю. Жалок ли он в этот момент? Безусловно», — написала она.

Блогер убеждена, что все действия Харламова направлены на отрицание очевидного. Так звезда Comedy пытается «не быть жалким», но на деле становится лишь еще более ничтожным.

Аналогичным образом, по мнению Миро, выглядят и некоторые другие экс-мужья российских знаменитостей. В частности, бывший супруг журналистки Ксении Собчак актер Максим Виторган и «муж-содержанец» певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков.

Миро считает, что женщина может простить мужчине многое, но не жалость. Жалкому спутнику, уверена блогер, «нужно грязно наставить рога и развестись».

«Я прекрасно понимаю мотивацию Кристины Асмус, Полины Гагариной и даже Ксюши Собчак. Правильно они сделали, что развелись — жить с жалким мужем нельзя», — резюмировала Миро.

О разводе Асмус и Харламова стало известно накануне. Знаменитости решили разойтись после 8 лет брака, пишет портал «Утро.ру». Актриса заверила, что это никак не связано с самоизоляцией, ее участием в съемках нашумевшего фильма «Текст» или влиянием третьего человека.

По ее словам, пара приняла такое решение еще год назад, когда число разводов среди звезд не было так велико.