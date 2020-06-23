Болтон заявил, что Трамп беспокоился о военных России во время удара по Сирии

Вашингтон, 23 июня. Президент США Дональд Трамп переживал из-за того, что атака по Сирии в апреле 2018 года могла привести к потерям среди российских военных. Об этом рассказал экс-советник главы Белого дома Джон Болтон.

Болтон написал книгу воспоминаний, в которой описал свою работу на посту советника президента США по национальной безопасности в 2018 и 2019 годах. Мемуары вышли в свет во вторник.

Экс-советник рассказал о совещаниях в американской администрации, на которых обсуждались удары по сирийским объектам. Дело в том, что члены псевдогуманитарной организации «Белые каски» сняли постановочный сюжет о химатаке, которая якобы произошла в сирийской Думе. Вашингтон, не дожидаясь расследования ОЗХО, возложил ответственность на Дамаск. США, Франция и Великобритания нанесли удар по позициям правительственных сил Сирии в апреле 2018 года.

«Трамп был обеспокоен возможными российскими потерями в Сирии, учитывая широкое военное присутствие России там, которое резко возросло в годы правления [президента США Барака] Обамы», — заявил Болтон в своей книге.

Он вспомнил, что председателя объединенного комитета начальников штабов, генерала Джозефа Данфорда попросили связаться с Москвой и его коллегой Валерием Герасимовым и заверить, что действия США не направлены против российских военных и объектов.

Напомним, что коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Известно, что Вашингтон активно поддерживает курдских боевиков, которые в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.