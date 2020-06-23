Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха в России

Москва, 23 июня. Россияне планируют этим летом путешествия по стране, к такому выводу пришли эксперты сервисов «Сбербанк страхование» и Туту.ру.

Специалисты проанализировали статистику продаж билетов на самолеты с 1 мая по 15 июня. 75% билетов выкупили на июнь, 16% — на июль и только 9% — на август.

На первом месте по популярности оказался Симферополь, за ним идут Сочи и Анапа. На четвертой позиции стоят Минеральные воды.

Пятое и шестое места достались Краснодару и Калининграду. Войти в десятку самых популярных маршрутов лета удалось Петербургу, Уфе, Махачкале и Геленджику.

Также было зафиксировано снижение цен на перелеты внутри страны. Средняя цена в одну сторону снизилась с 8696 до 7232 рублей. Это объясняется новыми акциями авиакомпаний для привлечения клиентов, а также невысоким спросом.

Возможно, россияне хотели бы поехать в другие страны, но информации об открытии границ пока нет. Поэтому продажи билетов за рубеж составляют меньше 5%.

Ранее в Ростуризме сообщили, что самые востребованные отечественный курорты будут принимать туристов в начале июля.