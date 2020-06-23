Опубликованы кадры уникального Голубого озера под Уфой. ФАН-ТВ

Уфа, 23 июня. В Интернете появились кадры с квадрокоптера уникального озера Зянгяр-куль, что в переводе означает «Голубое озеро». Свое название оно получило за голубой оттенок воды. Его водоему придает глина, которая покрывает дно. Известно, что в ее состав входит множество микроэлементов, полезных для человека. Поэтому желающие искупаться здесь есть в любое время года, хоть температура воды и не превышает плюс пяти градусов. Зимой Зянгяр-куль не замерзает. По информации администрации Кармаскалинского района Республики Башкортостан, водолазы обнаружили на дне водоема бьющие ключи. А если возле одного из них расчистить камни и глину, то можно обнаружить ход в карстовую пещеру.