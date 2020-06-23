Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в жизни Ефремова перед ДТП

Москва, 23 июня. Актер Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в жизни Михаила Ефремова.

Дело в том, что Ефремов должен был приступить к работе над пьесой «Пар». По сюжету его персонажа зовут Михаил Олегович Камергерский (имя и отчество совпадает с инициалами Ефремова). В конце пьесы Камергерский умирает. Это произошло и в реальности, ведь после смертельного ДТП Ефремова как человека тоже не стало, считает Охлобыстин.

Он добавил, что за неделю до страшной аварии на Садовом кольце разговаривал с Ефремовым. Тот был в депрессии.

«Михаил Олегович очень переживал по поводу смерти матери и Галины Борисовны Волчек. Потому что она была его старым-добрым другом, а театр «Современник» — по сути вторым домом. Он вырос в нем», — рассказал Охлобыстин в интервью StarHit.

По его мнению, сейчас все осуждают Ефремова, но в этом есть парадокс, потому что осуждают его именно таким, какого сами хотели видеть —веселого, разбитного, вечно пьяного оппозиционера, хулигана. При этом Охлобыстин подчеркнул, что не пытается оправдывать актера, хотя они дружат уже 30 лет.

Напомним, Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Он сел за руль, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada. Мужчина, находившийся в отечественном авто, погиб. В отношении артиста возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.