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Малькевич: Пригожин указал, что сейчас все страны мира бьются с США за собственный суверенитет

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Малькевич: Пригожин указал, что сейчас все страны мира бьются с США за собственный суверенитет

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в открытом письме к американскому Конгрессу указал, что сейчас все страны мира бьются с США за собственный суверенитет. Об этом заявил глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Евгений Пригожин ответил на резолюцию Конгресса США, где его назвали «угрозой национальной безопасности»: Сенат и Палата представителей призывают администрацию Дональда Трампа разработать стратегию противостояния действиям российского предпринимателя.

Евгений Пригожин по пунктам ответил на все тезисы американских политиков и подчеркнул, что с некоторых пор «национальными интересами» Штатов стал весь мир.

«Государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы», — констатировал Евгений Пригожин в открытом письме, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич оценил ответ российского предпринимателя Конгрессу США.

Малькевич: Пригожин указал, что сейчас все страны мира бьются с США за собственный суверенитет

«С большим интересом прочитал открытое письмо Евгения Пригожина Конгрессу США. Считаю, что впервые, благодаря ему, очень ярко прозвучали темы, о которых в мире не принято говорить, которые, может быть, стеснялись произносить вслух. О том, что уже более 100 лет США по непонятной причине провозгласили своими национальными интересами весь мир», — сказал Александр Малькевич.

Фактически армия США — единственная армия в мире, целью которой поставлена не защита государства, а агрессивные действия. Америка, подчеркнул Малькевич, ведет войны за пределами своей страны и пытается навязать свою волю другим государствам.

«Основная мысль, которую Пригожин указал в своем письме, и это самое важное: сегодня фактически все страны мира борются с Америкой за собственный суверенитет. В мире 252 государства, и можно сказать, без малого 250 из них пытаются отстоять свое право быть суверенными, определять свою политику внешнюю, внутреннюю, торговую, экономическую, финансовую в противостоянии с США», — отметил глава ФЗНЦ.

Если говорить об отношениях США и России, то некоторые американские конгрессмены безостановочно требуют вводить все новые и новые санкции против Москвы. В частности, можно вспомнить заявления конгрессмена Элиота Энгела из комитета Палаты представителей по иностранным делам.

«Конгресс США работает в режиме взбесившегося принтера <…> Мы же видим, как в отношениях с Россией Соединенные Штаты штампуют санкции, зачастую уже даже не прикрываясь какими-то красивыми фразами, — просто, например, чтобы «опрокинуть» проект «Северный поток — 2». Никакого отношения это не имеет ни к «нарушению прав человека», ни к демократии, ни к чему-то еще. Они откровенно говорят: «Хотим, чтобы «Северного потока» не было». <…> Все страны мира сегодня борются с Америкой за собственный суверенитет, и важно, чтобы люди по всему миру это понимали. Элита об этом и так знает, но, возможно, стесняется об этом говорить. Об этом должны сказать независимые СМИ и гражданские активисты», — резюмировал Александр Малькевич.

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