Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в открытом письме к американскому Конгрессу указал, что сейчас все страны мира бьются с США за собственный суверенитет. Об этом заявил глава российского Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Евгений Пригожин ответил на резолюцию Конгресса США, где его назвали «угрозой национальной безопасности»: Сенат и Палата представителей призывают администрацию Дональда Трампа разработать стратегию противостояния действиям российского предпринимателя.

Евгений Пригожин по пунктам ответил на все тезисы американских политиков и подчеркнул, что с некоторых пор «национальными интересами» Штатов стал весь мир.

«Государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы», — констатировал Евгений Пригожин в открытом письме, опубликованном пресс-службой компании «Конкорд».

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич оценил ответ российского предпринимателя Конгрессу США.

«С большим интересом прочитал открытое письмо Евгения Пригожина Конгрессу США. Считаю, что впервые, благодаря ему, очень ярко прозвучали темы, о которых в мире не принято говорить, которые, может быть, стеснялись произносить вслух. О том, что уже более 100 лет США по непонятной причине провозгласили своими национальными интересами весь мир», — сказал Александр Малькевич.

Фактически армия США — единственная армия в мире, целью которой поставлена не защита государства, а агрессивные действия. Америка, подчеркнул Малькевич, ведет войны за пределами своей страны и пытается навязать свою волю другим государствам.

«Основная мысль, которую Пригожин указал в своем письме, и это самое важное: сегодня фактически все страны мира борются с Америкой за собственный суверенитет. В мире 252 государства, и можно сказать, без малого 250 из них пытаются отстоять свое право быть суверенными, определять свою политику внешнюю, внутреннюю, торговую, экономическую, финансовую в противостоянии с США», — отметил глава ФЗНЦ.

Если говорить об отношениях США и России, то некоторые американские конгрессмены безостановочно требуют вводить все новые и новые санкции против Москвы. В частности, можно вспомнить заявления конгрессмена Элиота Энгела из комитета Палаты представителей по иностранным делам.