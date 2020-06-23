Депутат Нилов рассказал, что мешает росту пенсий по старости

Увеличение собираемости страховых взносов сделает бюджет Пенсионного фонда России профицитным, а это приведет к повышению размера страховой пенсии. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.



Таким образом собеседник ФАН отреагировал на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), согласно которому средний размер пенсии по старости в России в 2021 году может вырасти с 17432 рублей в 2021 году до 19283 в 2023 году. Отмечается, что корректировки значений подготовлены с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период.

«Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году — 17432 рублей (183,7% в ПМП), в 2022 году — 18357 рубля (186,5% к ПМП), в 2023 году — 19283 рублей (189,2% к ПМП)», — сказано в документе.

Таким образом, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9%, в 2023 году — 5,6%. Расходы на выплаты учитывают рост прожиточного минимума пенсионера: в 2021 году — на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%. Однако повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021-2023 годах не планируют. В документе также говорится, что среднегодовые размеры социальной пенсии составят в 2021-м — 9977 рублей, 2022-м — 10307 рублей, в 2023-м — 10693 рубля.

Глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов признался, что скептически относится к анализу тех или иных средних выплат: зарплат, пенсий и социальных пособий. По его словам, в России есть получатели страховых пенсий по старости, чей размер даже не дотягивает до суммы прожиточного минимума. Этим гражданам приходиться выплачивать надбавку из федерального или регионального бюджета.

«Есть получатели страховых пенсий по старости, кто не заработал нужного количества баллов, соответственно, у них пенсионное пособие ниже прожиточного минимума. Есть приличные пенсии у людей, которые работали на нескольких работах или в соответствующих учреждениях, — объяснил Нилов в беседе с ФАН. — В частности, речь идет о страховых пенсиях у ветеранов войны, космонавтов, бывших судей и депутатов. Разброс самой маленькой и самой большой пенсии достаточно большой. Несмотря на это увеличение, будет инфляция, которая породит индексацию пенсий. Поэтому рукоплескать среднему увеличению я бы не стал. Исходя из того, что инфляция будет явно выше, пенсия должна еще сильнее расти».

Сложно давать прогноз, когда сумма страховой пенсии приблизится к 30 тысячам рублей или более, говорит депутат. Страховые пенсии, как известно, Пенсионный фонд начисляет как оператор.

«Он собирает взносы с работодателя и назначает пенсию при наступлении возраста нетрудоспособности. Пока тех взносов, которые собираются, не хватает для выплат пенсии всем ее получателям. Бюджет дефицитный. Государство, чтобы его ликвидировать, перечисляет соответствующие средства из федерального бюджета. Рост пенсий обеспечивается через индексацию в январе на индекс инфляции. Сейчас установлен его повышенный коэффициент из-за пенсионной реформы, чтобы обеспечить в среднем увеличение на тысячу рублей в год. Второй раз индексация происходит первого апреля в зависимости от возможностей бюджета Пенсионного фонда. Еще ни разу возможности ПФР не позволяли индексировать пенсии первого апреля выше уровня инфляции», — сообщил он.

Когда бюджет Пенсионного фонда будет не дефицитным, а профицитным, то тогда можно говорить о второй волне индексации пенсионных пособий, утверждает Нилов.

«Это можно делать только за счет увеличения собираемости страховых взносов. У нас сейчас регрессивная школа взносов. Но нужно рассчитывать взносы исходя из полного дохода со ставкой 22%. Тогда бюджет ПФ будет получать больше средств», — пояснил собеседник ФАН.

Росту страховых пенсий также мешают «серые зарплаты», считает коллега по думскому комитету Нилова Михаил Тарасенко. Многие люди получают деньги в конверте, а взносы в ПФР работодатели за них не направляют.

«Когда снизится количество серых заработных плат, то тогда более динамично начнут расти пенсии», — отметил Тарасенко.

Ранее министерство труда и соцзащиты РФ предложило продлить мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Согласно законодательству, работодатель обязан отчислять за каждого работника в ПФР страховые взносы в размере 22% от заработной платы. 16% из них идут на формирование страховой пенсии работника, остальные 6% — на формирование накопительной пенсии. Однако с 2014 года власти приостановили направление страховые взносы в накопительную часть пенсии, поэтому все 22% страховых взносов идут на формирование страховой пенсии.