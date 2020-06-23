Коронавирус в России и мире: главное на 23 июня, статистика по регионам

За сутки в России выявлено 7 425 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в нашей стране приблизилось к 600 тысячам человек, в мире зарегистрировано уже свыше 9,2 млн заразившихся. Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 23 июня 2020 года информации о COVID-19.

Коронавирус в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России, за сутки в нашей стране зарегистрировано 7 425 новых случаев заражения. Общее число заболевших составило 599 705 человек, из них выздоровели 356 429 россиян, погибли — 8 359, причем 153 человека — только за вчера.

При этом эксперты сообщают, что кривая заражений в России стремительно падает вниз. За все время пандемии в стране сделано почти 17,5 млн тестов на коронавирус.

Статистика по регионам

За сутки в Москве выявлен 1 081 новый случай COVID-19, общее число заболевших в столице достигло 216 095 человек. В Подмосковье на данный момент числится 54 879 заболевших (+504 за сутки), в Петербурге — 22 632 (+220 за сутки), в Нижегородской области — 15 990 (+216 за сутки), в Свердловской — 11 311 (+182 за сутки).

На пятом месте в списке российских регионов с самой высокой заболеваемостью коронавирусом Ростовская область. Там выявлено 8 815 заболевших (+140 за сутки). За ней следуют Красноярский край — 7 875 заболевших (+149 за сутки), Дагестан — 7 340 (+73 за сутки), Ханты-Мансийский АО — 6 900 (+319 за сутки) и Воронежская область — 6 259 (+197 за сутки).

COVID-19 в мире

На утро 23 июня в мире было зарегистрировано 9 223 188 случаев коронавируса, 4 941 753 из которых закончились выздоровлением, 475 009 — летальным исходом.

Больше всего заболевших выявлено в США — 2 388 225 человек. Там же больше всего смертей от коронавируса — 122 611.

На второй строчке в списке стран с самым высоким распространением COVID-19 находится Бразилия, где заразились 1 111 348 человек, погибли 51 407. Россия в этом «рейтинге» занимает третье место. За ней следуют Индия, где заболели 440 685 человек, погибли 14 015, Великобритания (305 289 заболевших, 42 647 умерших), Испания (293 584 заболевших, 28 752 умерших), Перу (257 447 заболевших, 8 223 умерших), Чили (246 963 заболевших, 4 502 умерших), Италия (238 720 заболевших, 34 657 умерших) и Иран (207 525 заболевших и 9 742 умерших).

Если же говорить о летальности от коронавируса, которая представляет собой соотношение летальных исходов к общему количеству заболевших, то самая высокая — 16,02% — в Бельгии, где из 60 550 зараженных погибли 9 696 человек. Во Франции летальность составляет 15,68% — на 189 220 случаев заражения там приходится 29 663 смерти. В Италии летальность равна 14,52%, в Великобритании — 13,97%, в США — 5,14%, а в России — 1,39%.