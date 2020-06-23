Асмус и Харламов договорились о разделе имущества

Москва, 23 июня. Актриса Кристина Асмус после развода останется с дочерью в загородном доме в Подмосковье, а ее супруг, юморист Гарик Харламов — в столичной квартире. Детали раздела имущества рассказал коллега ведущего телепроекта Comedy Club.

Дочь Харламова и Асмус в этом году пойдет в первый класс. Это, по словам знакомого семьи, и стало одной из причин того, что актрисе достался дом в элитном загородном поселке — неподалеку частная школа, куда хотят отдать девочку.

Асмус и Харламов стали родителями в 2014 году, именно тогда шоумен приобрел в ипотеку квартиру у метро «Проспект Мира». Через год Харламов досрочно погасил долг перед банком благодаря крупному выигрышу в казино в Латвии — 317 тысяч евро.

«По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала. Чужие чувства – потемки», — цитирует KP.Ru коллегу Харламова.

Как передает «ФедералПресс», пара объявила о разводе накануне. Звезды договорились и опубликовали сообщения о расставании в своих аккаунтах в Instagram. В браке они прожили восемь лет.

Харламов объяснил, что ни пандемия, ни скандальный фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Асмус, в свою очередь, подчеркнула, что они не занимаются хайпом, и это решение было принято почти год назад, «до того как это стало мейнстримом».