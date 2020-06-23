«Вышка» стала лидером топ-100 российских вузов по версии Forbes

Москва, 23 июня. Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России. Прошлогодний лидер МИСиС занял в нем только 16-е место, лидером стал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Второе место в топ-100 вузов России занял МГУ, на третьем — Московский физико-технический институт. В первую пятерку также вошли Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, а также Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

В десятке лучших оказались также МГТУ имени Н.Э.Баумана, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российская экономическая школа.

Отметим, что в 2020 году методика составления рейтинга лучших вузов по версии Forbes изменилась. В метрике «Качество образования» добавили параметр «Качество преподавателей̆», состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и доли иностранных преподавателей.

Претерпел изменения и параметр «Международная деятельность». Теперь он состоит из оценок за долю иностранных студентов, которые учатся в вузе, организацию зарубежных стажировок, а также совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов.