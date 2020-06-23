МИД Франции поддерживает Египет в восстановлении Ливии

Париж, 23 июня. Франция полностью поддерживает политическую инициативу Египта по Ливии, на основе которой была составлена «Каирская декларация». Об этом сообщили представители внешнеполитического ведомства страны.

В заявлении МИД Франции касательно инициированной Восточным правительством вместе с Египтом «Каирской декларации» говорится, что официальный Париж полностью поддерживает согласованный документ. Напомним, декларация предусматривает введение перемирия в Ливии и установление режима прекращения огня.

Представители внешнеполитического ведомства Франции также отдельно поблагодарили Египет и Каир, которые прилагают всевозможные усилия для установления мира в североафриканской стране. Каирские власти уже заявляли, что намерены вернуться к диалогу в формате «5+5».

Франция координирует свои действия с Египтом и другими международными партнерами, подчеркнули в министерстве иностранных дел. Главной задачей стран является возобновление политического процесса в Ливии, согласованного в рамках Берлинской конференции, восстановление экономики страны и создание единого государства.

Однако пока Турция продолжает вмешиваться в кризис, говорить о мире в Ливии преждевременно. Анкара в обход эмбарго ООН поставляет в Ливию оружие, сирийских наемников и технику. Все это идет в «помощь» террористическому Правительству национального согласия (ПНС), с которым турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заключил меморандум о военном сотрудничестве.

Положение дел в Ливии обсудили в ходе телефонных переговоров президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Лидеры стран считают, что необходимо прекратить огонь в североафриканской стране и возобновить переговоры. Попытка более активного участия американской стороны в переговорах по Ливии обусловлена желанием Вашингтона усилить свое влияние в регионе.