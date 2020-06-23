В России выявили 7425 новых случаев коронавируса

Москва, 23 июня. В России зарегистрировали 7425 новых случаев коронавируса за сутки, общее число выявленных случаев достигло 599 705. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи были выявлены в 84 регионах РФ. Как отметили в оперштабе, 32,7% из этих носителей не имели клинических проявлений заболевания.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Москве (1081), Московской области (504) и Ханты-Мансийском АО (319). Кроме того, в первую десятку по новым случаям попали Челябинская область (258), Санкт-Петербург (220), Нижегородская (216), Иркутская (198), Воронежская (197) и Свердловская (182) области, а также Красноярский край (149).

В оперативном штабе сообщили, что за минувшие сутки в России было зарегистрировано 153 летальных исхода, общее число смертельных случаев достигло 8 359. Кроме того, за последние сутки в нашей стране полностью выздоровели 12 013 человек с коронавирусом. Таким образом, общее число выздоровевших пациентов составляет 356 429.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в комментарии РИА Новости назвал причину долгого угасания эпидемии коронавируса. По словам ученого, поведение людей стало главным фактором, мешающим полностью угаснуть вспышке инфекции, пишет Deita.ru. Тавадян отметил, что скептики, которые не верят в пандемию, не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.