Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки

Моcква, 23 июня. Протесты в Вашингтоне в округе Колумбия переросли в беспорядки. Как уточнили СМИ, это случилось, когда полицейские вытесняли с площади Лафайетт демонстрантов, пытавшихся снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону.

Как передает NBC News, протестующие повалили временный забор вокруг скульптуры. При этом некоторые взобрались на нее, чтобы обвязать веревкой. Митингующие, окружившие монумент, кричала: «Эндрю Джексон должен уйти!».

Массовые акции в США были спровоцированы гибелью Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими в Миннеаполисе. Американцев возмутило появившееся в Сети видео, на котором видно, как один из правоохранителей ставит колено на шею задержанного, несмотря на его просьбы.

Мирные протесты против расовой нетерпимости быстро переросли в неуправляемые беспорядки, сопровождавшиеся погромами магазинов. В ряде штатов для обеспечения общественного порядка властям пришлось привлекать Национальную гвардию, также сообщалось о готовности ввести в несколько городов войска.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что массовые беспорядки, захлестнувшие США из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, ведут к нарушению прав множества людей. По его словам, России необходимо учитывать опыт американских протестов при выстраивании собственной политики.