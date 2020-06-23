Возрождение империи: зачем Турции военный контингент в разных странах мира

На днях в турецких СМИ появилась информация о том, что Турция намерена открыть две военные базы в Ливии. Кроме этих слухов, известно, что Турция имеет военное присутствие в более чем 10 странах на трех континентах, включая Азию, Африку и Европу. Редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» решила разобраться в каких странах, какое количество и с какой целью служат турецкие военные.

Согласно докладу «глобальные оборонные перспективы 2017», опубликованному британским Pricewaterhouse Coopers (PwC), Турция является второй самой активной армией за рубежом после США. В том же докладе говорится, что в 2014 году 8,6% сотрудников Вооруженных сил Турции (ВС Турции) служили за рубежом, тогда как в 2016 году этот показатель составил 13,2%. Помимо миссий Организации Объединенных Наций (ООН), Турция присутствует в пяти странах.

Ливия: согласно официальным данным, в этой республике находится не более 100 турецких военных, однако другие источники говорят о том, что в Ливии у Турции до 2000 военнослужащих, в том числе разведчиков и инструкторов, а также до 20 тыс. протурецких боевиков, перевезенных из Сирии. Турецкое издание Yeni Safak на днях опубликовало статью, в которой утверждалось, что на территории Ливии будут созданы две военных базы Турции. Военно-морская база в Мисурате, где будут размещаться десантные, разведывательные корабли и суда обеспечения; и авиабаза в Аль-Ватии, где будут базироваться боевые БЛА и будут размещены средства ПВО.

Ирак: Турция имеет несколько военных баз в различных городах этой страны в целях борьбы с курдской группировкой Рабочая партия Курдистана (РПК). Из всех выделяется база Башика, которая время от времени вызывает споры между руководством Турции и Ирака. Расположение и размер других баз в Ираке не раскрываются по соображениям безопасности. Численность 2500 военнослужащих. В начале января 2020 года правительство Ирака потребовало вывода войск всех иностранных государств с территории страны. Еще в 2017 году Багдад заявил, что Турция выведет свои войска из «Башика» после операции в Мосуле. Но, судя по ситуации, Турция пока не планирует официально прекращать свое военное присутствие в этой стране.

Сирия: Турция провела несколько крупных военных операций в Сирии после 2016 года: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь», «Источник мира», «Весенний щит». Каждый раз Турция наращивала свою военную мощь, оставляя под своим контролем обширную территорию на севере Сирии вдоль своих южных границ. По оценкам, в Сирии находятся более 30 тыс. турецких военных.

«Принять все необходимые меры в соответствии с международным правом против террористической угрозы и всех рисков в адрес национальной безопасности Турции, устранить нападения со стороны всех террористических организаций в Ираке и Сирии, которые могут нанести ущерб нашей стране, и обеспечить поддержание нашей национальной безопасности против других возможных рисков, таких как массовая иммиграция», — так, согласно документам турецкого парламента, власти страны оправдывают присутствие войск в Ираке и Сирии.

Сомали: ВС Турции выполняют две задачи в Сомали. Первая — командование сомалийской турецкой целевой группой в столице Могадишо. На базе, открытой в сентябре 2017 года главой Генштаба Хулуси Акаром (в настоящее время министр обороны), ведется обучение офицеров сомалийской армии, также она служит военным учебным центром. На сегодняшний день командование окончили десятки офицеров.

Вторая задача: зоной ответственности турецких войск являются Аденский залив, сухопутные воды и просторы Сомали, Аравийское море и окрестности. Турецкие военные служат здесь «для эффективного поддержания безопасности торговых судов, следующих под турецким флагом и связанных с Турцией, а также для поддержки международных усилий, проводимых в целях совместной борьбы с пиратством/морским бандитизмом и вооруженными грабежами, проводимыми международным сообществом».

Ливан: военные Турции служат в Ливане в рамках временной целевой группы Организации Объединенных Наций (UNIFIL). Турция поддерживает UNIFIL более 10 лет. Численность турецких военных тут составляет около 100 человек.

Афганистан: ВС Турции действует в этой стране в рамках миссии НАТО по резолюции ООН после начатой американцами операции из-за терактов 11 сентября в 2001 году. Турецкие военнослужащие не выполняют боевых задач. Они помогают в обучении афганской армии и обеспечении безопасности. Численность военнослужащих в Афганистане составляет около 2000 человек.

Катар: войска были введены в эту страну в 2017 году после санкций, введенных странами Персидского залива во главе с Саудовской Аравией в отношении Катара. Турция создала военную базу в Катаре. Всего в Катаре находится до 300 турецких военных.

Мали: военные ВС Турции служат в Мали в рамках Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

Центральноафриканская Республика: военнослужащие Турции также входят в состав контингента ООН в Центральноафриканской Республике. Военные Турции поддерживают многопрофильную миссию ООН по стабилизации ситуации в этой стране. Информации о количестве солдат в этих двух африканских странах нет, но, по некоторым оценкам утверждается, что их не так много.

Босния и Герцеговина: военные Турции направили международные миротворческие силы в Боснию и Герцеговину с целью обеспечения «мира и стабильности» в этой стране. Обязанность турецкого солдата, который находится под председательством делегации турецкого представительства Боснии и Герцеговины, была выражена как «поддержание атмосферы мира и доверия, развитие сотрудничества с местными и международными организациями, поддержка международного гражданского присутствия и оказание образовательной поддержки Вооруженным силам Боснии и Герцеговины». Численность 250 военнослужащих.

Косово: международные миротворческие силы в Косово поддерживаются в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН с 1999 года. Основная задача турецких войск в Косово — установить «безопасную среду», улучшить сотрудничество с местными и международными организациями и оказать поддержку развитию сил безопасности Косово. Численность 450 военнослужащих.

Северный Кипр (Турецкий Кипр): Турция имеет военное присутствие на севере острова со времен захвата в 1974 году. Численность турецких военных на Кипре оценивается в 40 тысяч, они имеют статус постоянного военного контингента, непосредственно подчиненного начальнику Генерального штаба Турции.

Азербайджан: Турецкие военнослужащие проводят подготовку азербайджанских солдат, и между двумя странами существуют тесные отношения, однако турецкая военная база в Азербайджане является довольно спорным вопросом. Согласно протоколу, подписанному в 2016 году, некоторые здания, расположенные в гарнизоне «Гызыл Шярг» («Красный Восток») в Баку, и терминал, расположенный на военном аэродроме в поселке Зейналабдин Тагиев (бывшее название Насосный) в городе Сумгаит, были введены в эксплуатацию. Но после того, как в прессе появились новости о том, что Турции была предоставлена военная база, азербайджанские власти опровергли эти утверждения. Численность 100 военнослужащих. Кроме этого, обсуждается присутствие турецких военных в Нахичевани.

Албания: основанная в 1997 году в рамках оборонного сотрудничества, база занимает 80 000 квадратных метров территории в порту Паша, расположенном в городе Авалона (Влера) на Адриатическом побережье, где также обслуживается албанский флот. База действует под названием «Командование ВМФ Турции, председательство Албании». По некоторым оценкам, на базе служит около 20 военнослужащих, численность общего персонала временами достигает 250 человек.

Судан: статус острова Суакин в Судане также довольно спорный. Турецко-суданские отношения стали более тесными, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил остров Суакин на севере страны во время своего визита в Судан в декабре 2017 года, а ныне свергнутый диктатор Омар аль-Башир одобрил это предложение. Остров был передан Турции на 99 лет.

Новость о том, что Турция построит здесь военную базу, вызвала реакцию в арабском мире. И хотя информация о базе-острове опровергалась самим аль-Баширом, в докладе Стокгольмского института мира и исследований (SIPRI) говорится, что в Суакине все же находится военная база Турции.

Для чего Турции нужны военные базы за пределами страны?

Примерные подсчеты показывают, что за рубежом у Турции находится до 90 тыс. военнослужащих. Если говорить о полноценных военных базах, а не международных миротворческих миссиях, то Анкара присутствует на Кипре, в Сирии, Ираке, Азербайджане, Сомали и Катаре.

Если в вопросе Кипра, Сирии и Ирака причины более или менее понятны. Турция объясняет свое присутствие в этих странах интересами национальной безопасности, так и присутствие в Азербайджане также понятно. Однако возникают вопросы касательно Катара, Ливии и Сомали.

Пытаясь объяснить общественному мнению присутствие в Катере, власти транслируют через турецких экспертов такое мнение:

«Учитывая явные/неявные операции некоторых стран Персидского залива, особенно Саудовской Аравии, против Турции, энергетические войны в регионе, повестку дня США по отношению к Ирану, возможные шаги Ирана с использованием шиитского населения в регионе, важность постоянной базы Турции в Катаре становится очевидной», — говорит одна из популярных специалистов Турции Ханде Фират

Следующий вопрос возникает в отношении планируемых баз в Ливии. Ливия находится далеко от Турции и не является страной, события в которой угрожают ее национальным интересам.

На этот вопрос отвечает эксперт Института стратегической мысли (SDE). По его словам, Ливия имеет большее значение для Турции чем газ.

«Морской Шелковый путь XXI века проходит через Красное море и Восточное Средиземноморье, и достигает европейских рынков. США и их союзники увеличивают свое военное присутствие в Восточном Средиземноморье под предлогом обеспечения безопасности восточно-средиземноморского газа. Умные шаги президента Эрдогана принимаются в соответствии со стратегией, которая обеспечит важный и стратегический комфорт с точки зрения будущего и геополитики Турции», — пишет он.

И изюминка в словах турецкого политолога, раскрывающая карты амбиций Анкары: «Мы еще раз напоминаем империалистическому Западу, что являемся потомками империи, которая сделала Средиземное море турецким озером».