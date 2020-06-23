Маск раскритиковал решение Трампа по трудовым визам

Вашингтон, 23 июня. Глава компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск раскритиковал решение властей США о приостановке выдачи ряда категорий трудовых виз. Соответствующее высказывание появилось в его Twitter.

«Я абсолютно не согласен с таким шагом», — написал он.

Маск уточнил, что визовая реформа не лишена смысла, но этот шаг назвал слишком масштабным.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп установил ограничения на выдачу нескольких типов виз, чтобы освободить рабочие места для граждан США, передает ForPost. Временно прекращается выдача грин-карт, рабочих виз х H1-B, которые выдаются высококвалифицированным работникам, H-4 и H-2B, L и большинства документов категории J. Запрет действует до 31 декабря 2020 года

Трамп назвал введение подобных ограничений «здравым смыслом» и заявил, что это «сделает многих людей счастливыми». Официально объявить, кого и как затронут ограничения, администрация президента планирует в ближайшее время.

Ранее глава США подписал прокламацию о запрете на въезд в страну для ряда ученых и аспирантов из Китая, связанных с «Народно-освободительной армией» КНР. В Вашингтоне считают, что китайские специалисты приезжают в страну для кражи технологий и интеллектуальной собственности, и это угрожает национальным интересам.

Теперь американскому госсекретарю предстоит решить, стоит ли аннулировать визы граждан Китая, которые уже находятся в стране. В пресс-службе Белого дома заверили, что принятые меры не затронут студентов, приезжающих в Штаты «с правомерными целями».