У Ефремова подтвердился хронический алкоголизм

Москва, 23 июня. Актеру Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм. Теперь полиция собирается просить суд лишить его водительских прав пожизненно.

О результатах обследования артиста сообщил источник Федерального агентства новостей. По словам собеседника ФАН, об этом было известно и ранее, но новое проведенное обследование еще раз подтвердило этот диагноз. Ранее Ефремов также прошел психиатрическую экспертизу, по итогам которой был признан вменяемым.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил пьяное ДТП на Садовом кольце. Он вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada. Водитель, который управлял отечественным авто, оказался курьером из Рязанской области. Он скончался. Его звали Сергей Захаров. Теперь его семья осталась без кормильца.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Ефремову может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня суд арестовал актера на два месяца. Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный сел за руль, хотя был пьян, потому что должен был помочь другу. Тот якобы попросил Ефремова навестить его жену и мать в больнице. Сам приятель, по словам юриста, находится на Украине и не может это сделать, потому что границы пока закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Это заявление Пашаева в беседе с телеканалом «Царьград» прокомментировал председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев. По мнению специалиста, Ефремов мог вызвать такси, а не садиться за руль пьяным. Князев убежден, что Пашаев хочет вызвать сочувствие к своему подзащитному. Однако, по мнению юриста, это прикрытие никак не поможет в суде, так как по вине Ефремова погиб человек.