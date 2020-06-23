ФСБ опубликовала раритетные документы, связанные с первым Парадом Победы

Москва, 23 июня. ФСБ России опубликовала архивные документы, которые связаны с первым Парадом Победы, состоявшимся на Красной площади 24 июня 1945 года. Раритеты, среди которых представлены билеты и инструкция по проведению парада, обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Инструкция по проведению Парада Победы была разработана комендантом Москвы генерал-лейтенантом Кузьмой Синиловым и утверждена начальником гарнизона Москвы — генерал-полковником Павлом Артемьевым. В документе в мельчайших деталях расписали порядок проведения торжественного мероприятия. В частности, отдельно был вынесен выход конницы.

«Обмундирование, снаряжение и обувь хорошо подогнать и вычистить. Лошади должны быть хорошо вычищены и подобраны по мастям», — приводит выдержку из документа ТАСС.

Многие детали из этой инструкции используются и для проведения современных парадов. Например, перед выездом командующего парадом из Спасских ворот звучит марш в исполнении оркестра, а генералы и офицеры салютуют, вынимая шашки из ножен, пишет «АиФ».

Примечательно, что в инструкции, отпечатанной 13 июня 1945 года, не говорилось о самом знаменитом моменте Парада Победы — сбросе советскими солдатами фашистских штандартов и знамен на помост перед Мавзолеем.

Также в архиве сохранились документы, касающиеся мероприятий, предшествующих Параду Победы. Среди них приглашения на состоявшийся 24 мая торжественный прием в честь командующих войсками Красной армии и последующий концерт с участием хора имени Пятницкого, Галины Улановой, Ольги Лепешинской, Марии Максаковой.

Напомним, в этом году парад Победы состоится 24 июня, как и 75 лет назад. Торжественное мероприятие не удалось провести 9 мая в связи с пандемией коронавируса.