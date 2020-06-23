Трамп приостановил выдачу ряда виз из-за американских работников

Вашингтон, 23 июня. Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз для того, чтобы освободить рабочие места для граждан возглавляемой им страны. Об этом сообщили в Белом доме.

В прокламации отмечается, что американцы конкурируют с иностранными гражданами за рабочие места в каждом секторе экономики. В обычных условиях программы временного трудоустройства способны принести выгоду США, однако пандемия коронавируса привела к снижению экономической активности, добавляется в документе.

«<…> определенные неиммиграционные визовые программы, позволяющие такое трудоустройство, представляют необычайную угрозу занятости американских работников», — подчеркивается в прокламации.

По распоряжению Трампа до конца этого года будет приостановлена выдача виз категорий J, H-1B, H-2B и L.

Ранее глава Белого дома подписал прокламацию о запрете на въезд в страну для ряда ученых и аспирантов из Китая по визам типа F или J. В Вашингтоне считают, что они приезжают в США для «кражи технологий и интеллектуальной собственности», а это угрожает национальным интересам.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19 — свыше двух миллионов. Кроме того, страна в настоящее время охвачена массовыми протестами, погромами и мародерством, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.