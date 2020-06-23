Губернатор Подмосковья объяснил важность поправки о президентских сроках в конституции

Москва, 23 июня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион готов к голосованию по внесению изменений в конституцию, и объяснил важность поправки о президентских сроках.

«Конституция — наш основной закон, наша основа, я очень надеюсь, что Московская область, как и всегда, покажет хорошие, высокие результаты. Стабильность, социальные гарантии, развитие экономики, ценности семьи — это все, конечно, важно. Но, мне кажется, самое главное — это то, что у нас есть наш президент [РФ Владимир Путин], наш Атлант, который держит всю систему», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Воробьев напомнил, что в каждом городе работает та или иная президентская программа, которая может касаться разных сфер — образования, семьи, деторождения или благоустройства.

«Поэтому наш президент имеет возможность дальше быть сильным, дальше избираться, мы можем быть защищены от каких-то непредсказуемых шараханий, событий, и, мне кажется, это самое главное», — выразил мнение губернатор.

Голосование по поправкам в Конституцию России начнется в Московской области в четверг, 25 июня. Принять участие в нем местные жители смогут не только посетив участок, но и бесконтактно — из дома, напоминает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Подать заявление для голосования в таком формате можно с 16 июня до 17.00 часов 1 июля.

Процесс голосования в целом по России будет длиться в период с 25 июня по 1 июля. Решение проводить его в течение недели связано с необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях коронавируса. Заключительный день референдума станет выходным.