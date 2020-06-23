Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей больных с коронавирусом

Москва, 23 июня. Россия находится на 14-й позиции по количеству смертей от коронавируса нового типа в мире. Об этом говорится в данных, приведенных университетом Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, а также средств массовой информации и других открытых источников.

Как говорится в отчете, на первом месте по количеству жертв заболевания находятся Соединенные Штаты Америки — там скончались 120,4 тысячи человек. На втором месте оказалась Бразилия (51 271). Следом идут Великобритания (42 731), Италия (34 657), Франция (29 666). Далее в списке расположились Испания (28 324), Мексика (22 584), Индия (14 011), Иран (9 742). Кроме того, до России в перечне находятся Бельгия (9 696), Германия (8 899), Канада (8 494), Перу (8 223). Россия заняла в рейтинге 14-е место с 8 196 погибших человек, у которых был выявлен коронавирус.

До этого, в рейтинге, составленном тем же университетом, Россия занимала 13-ю строчку.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что скептики, не признающие опасности коронавируса и пренебрегающие мерами социального дистанцирования, являются причиной продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения.

Он отметил, что результаты опросов жителей РФ показали, что около 30% россиян скептически относятся к COVID-19. Тавадян говорит, что игнорирование норм социальной дистанции имеет тяжелые последствия. По его словам, новые случаи заболевания будут выявляться еще продолжительный период времени, а плато может растянуться на два месяца, пока реальное число инфицированных не достигнет критической массы, как в Москве, или не будет осуществлена масштабная вакцинация населения.