Названы пять опасных лекарств, которые есть в любой домашней аптечке

Москва, 23 июня. Врачи назвали пять опасных лекарств, которые есть почти в каждой домашней аптечке.

Лидерами этого антирейтинга оказались средства от изжоги. Оказалось, что антациды могут привести к очень тяжелым последствиям, причем не связанным с пищеварительной системой. Дело в том, что антациды нарушают всасывание витамина D и кальция. Поэтому при злоупотреблении можно запросто заработать остеопороз.

На втором месте оказались обезболивающие. Большинство из них имеют противопоказания. По словам терапевта Ирины Скороходовой, даже безобидный (по мнению обывателей) ибупрофен сильно бьет по слизистой желудка.

Таким же отрицательным эффектом обладают все нестероидные противовоспалительные препараты. При чрезмерно частом их употреблении последствия могут быть — очень серьезные — вплоть до желудочно-кишечных кровотечений. Привычный анальгин тоже таит в себе опасность, но не для желудочно-кишечного тракта, а для иммунной системы, пишет «Царьград».

Таблетки от давления попали в третью группу опасных препаратов. Люди, которые принимают их без консультации врача, попадают в группу риска по инсульту.

На четвертом месте топа — аспирин. По словам специалистов, есть пациенты, которые пытаются принимать его при проблемах с давлением. Но при неконтролируемой гипертензии аспирин очень и очень опасен — он в восемь раз увеличивает риски геморрагических инсультов.

Замыкают топ-5 витамины. Некоторые из них, особенно витамины группы B могут вызвать очень сильную аллергическую реакцию. В связи с этим медики настоятельно советуют потреблять витамины из еды.