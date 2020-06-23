Депутат Бессараб объяснила, могут ли наказать за шорты в офисе

Москва, 23 июня. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, может ли сотрудник по собственному желанию менять принятую в организации форму одежды, и что в этом случае должно предпринять его начальство.

Ранее средства массовой информации писали, что в США молодого человека чуть не лишили выпускного из-за дредов, в Москве — чуть не побили из-за розовых волос.

Как передает радио Sputnik, во многих сферах деятельности, к примеру, в банковской, существуют определяемые работодателем рамки, регламентирующие внешний вид сотрудников. При этом, по словам специалистов, дресс-код не следует путать со спецодеждой и форменной одеждой, ношение которых строго обязательно по действующим нормативам безопасности.

Бессараб уточнила, что на вредных производствах есть средства индивидуальной защиты. К ним относятся ботинки, чтобы не повредить пальцы при переноске грузов, каски, чтобы беречь голову.

«Но это не дресс-код. Мы взрослые люди, и если кто-то ошибается и проявляет чрезмерный творческий потенциал в своей одежде, его коллеги или руководитель могут указать на то, что у клиентов такой вид вызывает не те чувства, которые хотелось бы. Мне самой не нравится идея ходить в определенной юбке или брюках, в обуви на определенной подошве», — объяснила она.

Как уточнила депутат, во время летней жары строгий дресс-код может стать мучением для работников. Она считает, что в курортных регионах работодатель вполне может разрешить сотрудникам летом приходить на работу в шортах. Парламентарий считает, что руководство не вправе наказывать работника, пришедшего в шортах, даже если такого разрешения не было.