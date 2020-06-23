Пенсии по старости могут вырасти в России

Москва, 23 июня. Средний размер пенсии по старости в РФ в 2023 году может увеличиться до 19283 рублей. Об этом свидетельствует проект ключевых характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на будущий год и плановые периоды 2022 и 2023 годов.

Из документа следует, что размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022 — 5,9%, а в 2023 — 5,6%.

«Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году — 17432 рублей (183,7% в ПМП), в 2022 году — 18357 рубля (186,5% к ПМП), в 2023 году — 19283 рублей (189,2% к ПМП)», — сообщается в документе.

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов не запланирована.

Расходы на пенсии по гособеспечению установлены с учетом ежегодной индексации, проводимой с 1 апреля, исходя из прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: в 2021 году — на 1,5%, в 2022 — на 3,9%, в 2023 — на 3,7%.

Среднегодовой размер пенсии получателей социальной пенсии в 2021 году составляет 9977 рублей, в 2022-м — 10307 , в в 2023-м — 10693.

Настоящий проект бюджета ПФР подготовлен с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ на указанный период.

Ранее в ПФР посоветовали россиянам поторопиться и подать заявления на пенсии и пособия до конца июня, поскольку до 30 числа граждане смогут оформить социальные выплаты в упрощенном порядке — непосредственно из дома. Для этого достаточно воспользоваться личным кабинетом на сайте фонда или порталом госуслуг.