События в Ираке 22 июня: старт третьей фазы операции «Герои Ирака», новый обстрел аэропорта Багдада

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» подводит итоги за день и рассказывает о произошедших в Республике Ирак событиях.
Старт третьей фазы «Героев Ирака»
В Объединенном оперативном командовании ВС Ирака объявили о начале третьей фазы операции «Герои Ирака — победа суверенитета», которая сконцентрируется на зачистке провинции Салах эд-Дин и пограничной зоне ответственности оперативных командований «Дияла», «Самарра» и «Киркук».
#يحدث_الان.. انطلاق عمليات " أبطال العراق نصر السيادة الثالثة" لتفتيش وتطهير مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى وسامراء وكركوك وتامين مناطق التي تربط بين هذه محافظات الثلاث#أبطال_العراق#نصر_السيادة_الثالثة. #COVID19 #خليك_بالبيت pic.twitter.com/YeQsknCdst— بنت الشهداء(مقاومة) HST (@mukawema) June 22, 2020
За первый день третьей фазы «Героев Ирака» было уничтожено 10 убежищ боевиков ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ), обезврежено 41 СВУ и захвачено три завода по производству фугасов.
#بلاد_نيوز: بعد انطلاق عمليات #ابطال_العراق بمرحلتها الثالثة لتفتيش وتطهير مناطق من #كركوك، #ديالى، #سامراء، وبتوجيه من قبل القائد العام للقوات للقوات المسلحة،حققت:— وكالة بلاد نيوز (@biladnews_iq) June 22, 2020
-تدمير ١٠ اوكار.
-معالجة ٤١ عبوة ناسفة.
-السيطرة على ٣ معامل لصنع العبوات. pic.twitter.com/5dmzYEhiyw
ВС Ирака наносят удары по объектам ИГ в рамках операции:
صقور الجو في قيادة القوة الجوية يدكون اوكار العناصر الإرهابية ضمن عملية #ابطال_العراق بمرحلتها الثالثة.#القوة_الجوية_العراقية#الجيش_العراقي pic.twitter.com/xa0ggJMwKD— ????????الدفاع والتسليح العراقي???????? (@iraqisof36) June 22, 2020
صقور الجو في قيادة القوة الجوية يدكون اوكار العناصر الإرهابية ضمن عملية #ابطال_العراق بمرحلتها الثالثة. pic.twitter.com/UvgfcZuaDn— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) June 22, 2020
Кадры операции:
لازالت قيادة قاطع شرق دجلة في تقدم مستمر من خلال قوات اللواء التاسع من جهة شرق صلاح الدين لتطهير مناطق حاوي العظيم و المناطق المحيطة بها ، ضمن عمليات ابطال العراق - نصر السيادة الثالثة .#أبطال_العراق— Mohammad Al_Furaty (@furaty_al) June 22, 2020
h pic.twitter.com/NNO9BHf9y4
مدرعة "براق" مع مدفع 23 ملم#أبطال_العراق#نصر_السيادة_الثالثة pic.twitter.com/tLSUr0Pip6— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) June 22, 2020
بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة نفذت قوة من لواء مغاوير الجزيرة التابع للفرقة السابعة ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة وجهاز المخابرات الوطني واجباً أمنياً مشتركاً نتج عنه تدمير عدة اوكار لارهابيي #داعش كانت على شكل حاويات تحت الارض تمت العملية في صحراء #صلاح_الدين. pic.twitter.com/nGB05Dy2KP— وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) June 22, 2020
Силы 4 бригады «Хашд Шааби» («Бадр») за первый день третьей фазы «Героев Ирака» отчитались о зачистке 14 км2 в районе Хави аль-Азым в провинции Дияла.
قوات #الحشد_الشعبي اللواء 4 #بدر تتمكن خلال عمليات #ابطال_العراق نصر السيادة الثالثة من تطهير 14 كيلو متر مربع في منطقة حاوي العظيم والمناطق المحيطة به بمحافظة ديالى.— سومري #313 (@Su9M_313) June 22, 2020
كما تم خلال العمليات تطهير بعض الكهوف الطبيعية وقرية الجمر والبو عوادو تطهير مساحة من نهر العظيم الى قرية الطالع pic.twitter.com/r7B2wV3B8x
Обезвреживание СВУ в районах Аз-Зарка и Ас-Сыяда на востоке провинции Салах эд-Дин:
???? #عاجل— مديرية الإعلام - هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) June 22, 2020
مكافحة متفجرات في #الحشد_الشعبي تطهر قرية #الزركة و #الصيادة شرق محافظة #صلاح_الدين من العديد من العبوات الناسفة ضمن عمليات #ابطال_العراق الثالثة#العراق pic.twitter.com/cBm9BFZVE0
Багдад
Был совершен очередной обстрел Международного терминала Багдада — реактивный снаряд упал на закрытой территории военного аэродрома, не причинив разрушений. Пуск был произведен из района Ад-Дахана под Абу Грейбом.
Правоохранительные органы обнаружили две пусковые установки для 107-мм снарядов в квартале Аль-Джихад на юго-западе Багдада.
Security Forces seized two 107mm rockets in Jihad neighborhood within southwest Baghdad that were ready to be fired. pic.twitter.com/O4B1eazCWG— TØM CΛT (@TomtheBasedCat) June 22, 2020
Перед зданием Минздрава Ирака прошел митинг с требованиями прекратить коррупцию и улучшить ситуацию в сфере здравоохранения.
بغداد: مظاهرات امام وزارة الصحة ضد أحزاب ومليشيات الفساد احتجاجا على ضعف الخدمات والفساد المستشري في المجالات الصحية والذي يدفع العراقيون ثمنه اليوم امام تفشي فايروس كورونا. #حل_الميليشيات_مطلب_العراقيين pic.twitter.com/bxCFC4KGmW— KyndaJaffar (@JaffarKynda) June 23, 2020
Граница и пустыня
Боевики ИГ заявили о подрыве бронеавтомобиля «Хаммер» правительственных войск под н.п. Аль-Маамура в округе Хит.
Северный Ирак
Иракский Курдистан
«Силы народной обороны» HPG (боевое крыло «Рабочей партии Курдистана») опубликовали видео нападения на позиции ВС Турции на высоте Телль Шахид Адар в Хафтанине. По заявлению курдов, 11 турецких военнослужащих были убиты.
Within the scope of the Battle of #Heftanin Revolutionary Offensive, on June 19, at 14.30, our guerrillas carried out an action against a unit of the invading #Turkish army stationed on Hill Şehid Adar.— Yekîneyên Servanên Efrînê (@Servanenefrine) June 22, 2020
As a result of the effective hits 11 soldiers were dead.
June 20, 2020#HPG pic.twitter.com/71AVT3Kete
Провинция Киркук
Арабский совет провинции Киркук обвинил «Рабочую партию Курдистана» в надругательстве над флагом Ирака и размещении знамени РПК на мосту посреди города. В совете потребовали от правоохранительных органов и федерального правительства призвать виновных к ответственности и прекратить беспредел.
Провинция Найнава
Командующий 53 бригадой «Хашд Шааби» («Бадр») Али Мухаммад объявил об уничтожении нескольких тоннелей боевиков ИГ в провинции.
أعلن آمر اللواء 53 في قوات #الحشد_الشعبي علي محمد عن تدمير انفاق لفلول عصابات #داعش الإرهابية في محافظة #نينوى ، فيما أكد وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع القوات الأمنية .— رتويت الحشد الشعبي ???????? (@Retweetiq1) June 22, 2020
. pic.twitter.com/bnWswB1yku
В предгорьях Джебаль Атшана подразделения 16 дивизии во взаимодействии с отрядами разведки сумели обнаружить схрон с минометными снарядами калибров 82 мм и 120 мм.
#عاجل | بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة من شعبة الاستخبارات في الفرقة ١٦ تمكنت قوة من الفوج الاول لواء المشاة ٩٢ من الاستيلاء على كدس للعتاد في جبال عطشانة بالموصل يحتوي على— مديرية الاستخبارات العسكرية (@Intelligence152) June 22, 2020
٤٥ قنبرة هاون عيار ٨١ ملم و٣٧ قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم وصاروخ RBG7.#مديرية_الاستخبارات_العسكرية pic.twitter.com/wZFuLdBTwd
Южный Ирак
В провинцию Басра направлены дополнительные подкрепления Аппарата по противодействию терроризму.
#عاجل— ????????الدفاع والتسليح العراقي???????? (@iraqisof36) June 22, 2020
قوة من جهاز مكافحة الارهاب تصل الى قضاء الزبير في البصرة وانباء تتحدث حول توجه القوة للسيطرة على المنافذ الحدودية #البصرة#جهاز_مكافحة_الارهاب pic.twitter.com/NKFUW46jBt
По приказу руководителя Аппарата армейского генерала Абдул Вахаба ас-Саади подразделения будут нести службу на блокпостах и погранзаставах.
بأمر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أبطال جهاز مكافحة الإرهاب يصل إلى محافظة #البصرة لفرض السيطرة على الموانىء و المنافذ الحدودية في المحافظة. pic.twitter.com/MPPU5PlNJ0— ابو الطيب العراقي (@iraqbaghdad83) June 22, 2020
В соцсетях вызвала недовольство свадьба в районе Шикак аль-Казиза, где в нарушение всех правил безопасности и предписаний из-за пандемии COVID-19 собрались толпы народа.
المئات يشاركون في حفلة عرس بمنطقة "شقق الگزيزة" في #البصرة دون مراعاة لشروط العزل الصحي والتباعد الاجتماعي في ظل تفشي #كورونا— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) June 22, 2020
ـــــــــــــــــــ#الوباء_يفتك_بالعراق#العراق | #قناة_الرافدين pic.twitter.com/TkJqcmAzq5
Гуманитарная обстановка и восстановление
В Умм аль-Каср завершается строительство пяти нефтехранилищ.
بالصور | وزارة النقل تعلن قرب إنجاز 5 خزانات نفطية، في ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة #البصرة؛ لتحقيق سرعة ضخ #النفط للتصدير.#وكالة_يقين #العراق pic.twitter.com/FM0rUjDDGX— وكالة يقين للأنباء (@wakaltyaqein) June 22, 2020
В районе Сук аш-Шейх провинции Ди-Кар продолжается возведение полевого госпиталя для больных COVID-19.
استمرار العمل في مشروع المستشفى الميداني للمصابين بفيروس #كورونا في محافظة— سومري #313 (@Su9M_313) June 22, 2020
ذي قار - سوق الشيوخ
من قبل المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله . #الكتائب_تصنع_الحياة#كذب_الامريكان_ولو_صدقوا pic.twitter.com/dAIqzXrKB8
В провинции Бабиль такой полевой госпиталь уже открылся:
قبل ايام تم افتتاح مستشفى ميداني— سومري #313 (@Su9M_313) June 22, 2020
للمصابين ب #كورونا في محافظة #بابل .
من قبل المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله.#الكتائب_تصنع_الحياة pic.twitter.com/vQeLFlPBA1
*Организация «Исламское государство» («Исламское государство Ирака», «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГ, ИГИ, ИГИЛ1) признана Верховным судом Российской Федерации террористическими, экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.
В режиме реального времени публикуем обновления обстановки в Ираке на нашем Telegram-канале
1 Организация запрещена на территории РФ.