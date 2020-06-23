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События в Ираке 22 июня: старт третьей фазы операции «Герои Ирака», новый обстрел аэропорта Багдада

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События в Ираке 22 июня: старт третьей фазы операции «Герои Ирака», новый обстрел аэропорта Багдада

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» подводит итоги за день и рассказывает о произошедших в Республике Ирак событиях.

Старт третьей фазы «Героев Ирака»

В Объединенном оперативном командовании ВС Ирака объявили о начале третьей фазы операции «Герои Ирака — победа суверенитета», которая сконцентрируется на зачистке провинции Салах эд-Дин и пограничной зоне ответственности оперативных командований «Дияла», «Самарра» и «Киркук».

За первый день третьей фазы «Героев Ирака» было уничтожено 10 убежищ боевиков ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ), обезврежено 41 СВУ и захвачено три завода по производству фугасов.

ВС Ирака наносят удары по объектам ИГ в рамках операции:

Кадры операции:

Силы 4 бригады «Хашд Шааби» («Бадр») за первый день третьей фазы «Героев Ирака» отчитались о зачистке 14 км2 в районе Хави аль-Азым в провинции Дияла.

Обезвреживание СВУ в районах Аз-Зарка и Ас-Сыяда на востоке провинции Салах эд-Дин:

Багдад

Был совершен очередной обстрел Международного терминала Багдада — реактивный снаряд упал на закрытой территории военного аэродрома, не причинив разрушений. Пуск был произведен из района Ад-Дахана под Абу Грейбом.

Правоохранительные органы обнаружили две пусковые установки для 107-мм снарядов в квартале Аль-Джихад на юго-западе Багдада.

Перед зданием Минздрава Ирака прошел митинг с требованиями прекратить коррупцию и улучшить ситуацию в сфере здравоохранения.

Граница и пустыня

Боевики ИГ заявили о подрыве бронеавтомобиля «Хаммер» правительственных войск под н.п. Аль-Маамура в округе Хит.

Северный Ирак

Иракский Курдистан

«Силы народной обороны» HPG (боевое крыло «Рабочей партии Курдистана») опубликовали видео нападения на позиции ВС Турции на высоте Телль Шахид Адар в Хафтанине. По заявлению курдов, 11 турецких военнослужащих были убиты.

Провинция Киркук

Арабский совет провинции Киркук обвинил «Рабочую партию Курдистана» в надругательстве над флагом Ирака и размещении знамени РПК на мосту посреди города. В совете потребовали от правоохранительных органов и федерального правительства призвать виновных к ответственности и прекратить беспредел.

Провинция Найнава

Командующий 53 бригадой «Хашд Шааби» («Бадр») Али Мухаммад объявил об уничтожении нескольких тоннелей боевиков ИГ в провинции.

В предгорьях Джебаль Атшана подразделения 16 дивизии во взаимодействии с отрядами разведки сумели обнаружить схрон с минометными снарядами калибров 82 мм и 120 мм.

Южный Ирак

В провинцию Басра направлены дополнительные подкрепления Аппарата по противодействию терроризму.

По приказу руководителя Аппарата армейского генерала Абдул Вахаба ас-Саади подразделения будут нести службу на блокпостах и погранзаставах.

В соцсетях вызвала недовольство свадьба в районе Шикак аль-Казиза, где в нарушение всех правил безопасности и предписаний из-за пандемии COVID-19 собрались толпы народа.

Гуманитарная обстановка и восстановление

В Умм аль-Каср завершается строительство пяти нефтехранилищ.

В районе Сук аш-Шейх провинции Ди-Кар продолжается возведение полевого госпиталя для больных COVID-19.

В провинции Бабиль такой полевой госпиталь уже открылся:

*Организация «Исламское государство» («Исламское государство Ирака», «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГ, ИГИ, ИГИЛ1) признана Верховным судом Российской Федерации террористическими, экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

В режиме реального времени публикуем обновления обстановки в Ираке на нашем Telegram-канале

1 Организация запрещена на территории РФ.

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